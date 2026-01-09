Para 2026 algunos tonos quedan atrás, mientras que otros regresan con fuerza. Gigi Hadid y Emma Robert s sorprenden con sus primeros cambios de look.

Este 2026 nos invita a decir adiós a los colores de pelo demasiado artificiales y a apostar por tonos más clásicos. Gigi Hadid y Emma Roberts han sorprendido en la primera semana del año con cambios radicales que marcan tendencia. Estas transformaciones, típicas de cada enero, nos dan una pauta de lo que se llevará durante el año y nos inspiran a animarnos a renovar nuestro look.

Gigi Hadid sorprende con bob corto y negro mate en 2026

Gigi Hadid volvió a confiar en su estilista de siempre, Dimitris Giannetos, reconocido peluquero griego radicado en Los Ángeles, famoso por sus transformaciones impactantes y por crear peinados de alfombra roja para estrellas como Kim Kardashian y Megan Fox, entre muchas otras.

Para este 2026, Gigi eligió un color negro mate (matte black) y un nuevo corte: un mini bob pulido, similar al de su hermana Bella. Este cambio lo realizó para un proyecto con Maybelline y, en las fotos que rápidamente se hicieron virales, luce un maquillaje moderno y editorial a cargo del experto Georgi Sandev.

Emma Roberts cambia su pelirrojo por un rubio platino impactante

Otra de las transformaciones más impactantes de este inicio de año es la de Emma Roberts. La actriz ha dejado atrás su característico cowboy copper, el pelirrojo que dominó 2024-2025, y ha optado por un rubio platino que le queda espectacular. Así demuestra que pasar de un tono rojizo a uno muy claro en una sola sesión de peluquería es totalmente posible, disipando cualquier duda sobre lo tedioso del proceso.