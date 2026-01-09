Colores de pelo que marcan tendencia en 2026: Gigi Hadid y Emma Roberts ya los lucenÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Este 2026 nos invita a decir adiós a los colores de pelo demasiado artificiales y a apostar por tonos más clásicos. Gigi Hadid y Emma Roberts han sorprendido en la primera semana del año con cambios radicales que marcan tendencia. Estas transformaciones, típicas de cada enero, nos dan una pauta de lo que se llevará durante el año y nos inspiran a animarnos a renovar nuestro look.
Gigi Hadid sorprende con bob corto y negro mate en 2026
Gigi Hadid volvió a confiar en su estilista de siempre, Dimitris Giannetos, reconocido peluquero griego radicado en Los Ángeles, famoso por sus transformaciones impactantes y por crear peinados de alfombra roja para estrellas como Kim Kardashian y Megan Fox, entre muchas otras.
Para este 2026, Gigi eligió un color negro mate (matte black) y un nuevo corte: un mini bob pulido, similar al de su hermana Bella. Este cambio lo realizó para un proyecto con Maybelline y, en las fotos que rápidamente se hicieron virales, luce un maquillaje moderno y editorial a cargo del experto Georgi Sandev.
Emma Roberts cambia su pelirrojo por un rubio platino impactante
Otra de las transformaciones más impactantes de este inicio de año es la de Emma Roberts. La actriz ha dejado atrás su característico cowboy copper, el pelirrojo que dominó 2024-2025, y ha optado por un rubio platino que le queda espectacular. Así demuestra que pasar de un tono rojizo a uno muy claro en una sola sesión de peluquería es totalmente posible, disipando cualquier duda sobre lo tedioso del proceso.
Además, la posticería permite cambios rápidos sin alterar corte, textura o estructura del cabello. Gracias a las extensiones, muchas celebridades pueden lucir flequillo un día y sin él al siguiente, o alternar entre melena XL y un bob en cuestión de horas, todo sin grandes sacrificios.