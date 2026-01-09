Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Minedu confirma modificación en las vacaciones escolares a nivel nacional y lanza el cronograma oficial de este 2026

Colores de pelo que marcan tendencia en 2026: Gigi Hadid y Emma Roberts ya los lucen

Para 2026 algunos tonos quedan atrás, mientras que otros regresan con fuerza. Gigi Hadid y Emma Roberts sorprenden con sus primeros cambios de look.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Colores de pelo que marcan tendencia en 2026: Gigi Hadid y Emma Roberts ya los lucen
    Gigi Hadid y Emma Roberts llevan los colores de pelo más top para este 2026. | Composición Wapa
    Colores de pelo que marcan tendencia en 2026: Gigi Hadid y Emma Roberts ya los lucen

    Este 2026 nos invita a decir adiós a los colores de pelo demasiado artificiales y a apostar por tonos más clásicos. Gigi Hadid y Emma Roberts han sorprendido en la primera semana del año con cambios radicales que marcan tendencia. Estas transformaciones, típicas de cada enero, nos dan una pauta de lo que se llevará durante el año y nos inspiran a animarnos a renovar nuestro look.

    wapa.pe

    LEER MÁS: Ni bob ni shaggy: 5 cortes de cabello que marcarán tendencia para recibir el Año Nuevo 2026

    Gigi Hadid sorprende con bob corto y negro mate en 2026

    Gigi Hadid volvió a confiar en su estilista de siempre, Dimitris Giannetos, reconocido peluquero griego radicado en Los Ángeles, famoso por sus transformaciones impactantes y por crear peinados de alfombra roja para estrellas como Kim Kardashian y Megan Fox, entre muchas otras.

    wapa.pe

    Para este 2026, Gigi eligió un color negro mate (matte black) y un nuevo corte: un mini bob pulido, similar al de su hermana Bella. Este cambio lo realizó para un proyecto con Maybelline y, en las fotos que rápidamente se hicieron virales, luce un maquillaje moderno y editorial a cargo del experto Georgi Sandev.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: El vestido de Delcy Rodríguez en su juramentación genera polémica: usuarios lo califican de lujoso y ajeno a la crisis

    Emma Roberts cambia su pelirrojo por un rubio platino impactante

    Otra de las transformaciones más impactantes de este inicio de año es la de Emma Roberts. La actriz ha dejado atrás su característico cowboy copper, el pelirrojo que dominó 2024-2025, y ha optado por un rubio platino que le queda espectacular. Así demuestra que pasar de un tono rojizo a uno muy claro en una sola sesión de peluquería es totalmente posible, disipando cualquier duda sobre lo tedioso del proceso.

    wapa.pe

    Además, la posticería permite cambios rápidos sin alterar corte, textura o estructura del cabello. Gracias a las extensiones, muchas celebridades pueden lucir flequillo un día y sin él al siguiente, o alternar entre melena XL y un bob en cuestión de horas, todo sin grandes sacrificios.

    SOBRE EL AUTOR:
    Colores de pelo que marcan tendencia en 2026: Gigi Hadid y Emma Roberts ya los lucen
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;