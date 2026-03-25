ES OFICIAL | SBS confirma disolución de popular ENTIDAD FINANCIERA por causal de inactividad: Conoce qué pasará

ES OFICIAL | SBS confirma disolución de popular ENTIDAD FINANCIERA por causal de inactividad: Conoce qué pasaráÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) dispuso la disolución de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Acción al determinar que se encuentra dentro de la causal de inactividad.
Mediante la Resolución SBS N.° 00870-2026, publicada este miércoles en el diario oficial El Peruano, se retiró a Acción del Registro Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito No Autorizadas a Captar Recursos del Público.
SBS impone restricciones a entidad
Asimismo, la norma establece que, desde la fecha, quedan restringidas las siguientes acciones en relación con la Cooperativa de Ahorro y Crédito Acción:
- Iniciar en su contra procesos judiciales o administrativos para el cobro de acreencias a su cargo.
- Perseguir la ejecución de resoluciones judiciales dictadas en su contra.
- Constituir gravámenes sobre algunos de sus bienes en garantía de las obligaciones que le conciernen.
- Hacer pagos, adelantos o compensaciones, o asumir obligaciones por cuenta de ella, con los fondos o bienes que le pertenezcan y se encuentren en poder de terceros.
- Constituir medida cautelar contra sus bienes.
Además, la SBS nombró a Carlos Enrique Montesinos Cáceres y a Silvia Beatriz Daza Robles como administradores temporales, en calidad de titular y suplente, respectivamente, de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Acción.
La disposición también autoriza a dichos administradores temporales a ejecutar, en representación de la SBS, todas las acciones necesarias para concretar el proceso de disolución de la mencionada cooperativa.