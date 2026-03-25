ES OFICIAL | SBS confirma disolución de popular ENTIDAD FINANCIERA por causal de inactividad: Conoce qué pasará

SBS también dispuso que se le excluya del Registro Nacional de Cooperativas ante lo sucedido.

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) dispuso la disolución de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Acción al determinar que se encuentra dentro de la causal de inactividad.

Mediante la Resolución SBS N.° 00870-2026, publicada este miércoles en el diario oficial El Peruano, se retiró a Acción del Registro Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito No Autorizadas a Captar Recursos del Público.

SBS impone restricciones a entidad

Asimismo, la norma establece que, desde la fecha, quedan restringidas las siguientes acciones en relación con la Cooperativa de Ahorro y Crédito Acción:

Iniciar en su contra procesos judiciales o administrativos para el cobro de acreencias a su cargo.

Perseguir la ejecución de resoluciones judiciales dictadas en su contra.

Constituir gravámenes sobre algunos de sus bienes en garantía de las obligaciones que le conciernen.

Hacer pagos, adelantos o compensaciones, o asumir obligaciones por cuenta de ella, con los fondos o bienes que le pertenezcan y se encuentren en poder de terceros.

Constituir medida cautelar contra sus bienes.

Además, la SBS nombró a Carlos Enrique Montesinos Cáceres y a Silvia Beatriz Daza Robles como administradores temporales, en calidad de titular y suplente, respectivamente, de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Acción.