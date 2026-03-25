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ES OFICIAL | SBS confirma disolución de popular ENTIDAD FINANCIERA por causal de inactividad: Conoce qué pasará

SBS también dispuso que se le excluya del Registro Nacional de Cooperativas ante lo sucedido.

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    SBS confirma disolución de popular ENTIDAD FINANCIERA
    ES OFICIAL | SBS confirma disolución de popular ENTIDAD FINANCIERA por causal de inactividad: Conoce qué pasará

    La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) dispuso la disolución de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Acción al determinar que se encuentra dentro de la causal de inactividad.

    Mediante la Resolución SBS N.° 00870-2026, publicada este miércoles en el diario oficial El Peruano, se retiró a Acción del Registro Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito No Autorizadas a Captar Recursos del Público.

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    SBS impone restricciones a entidad

    Asimismo, la norma establece que, desde la fecha, quedan restringidas las siguientes acciones en relación con la Cooperativa de Ahorro y Crédito Acción:

    • Iniciar en su contra procesos judiciales o administrativos para el cobro de acreencias a su cargo.
    • Perseguir la ejecución de resoluciones judiciales dictadas en su contra.
    • Constituir gravámenes sobre algunos de sus bienes en garantía de las obligaciones que le conciernen.
    • Hacer pagos, adelantos o compensaciones, o asumir obligaciones por cuenta de ella, con los fondos o bienes que le pertenezcan y se encuentren en poder de terceros.
    • Constituir medida cautelar contra sus bienes.

    Además, la SBS nombró a Carlos Enrique Montesinos Cáceres y a Silvia Beatriz Daza Robles como administradores temporales, en calidad de titular y suplente, respectivamente, de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Acción.

    La disposición también autoriza a dichos administradores temporales a ejecutar, en representación de la SBS, todas las acciones necesarias para concretar el proceso de disolución de la mencionada cooperativa.

    SOBRE EL AUTOR:
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    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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