El aspirante al Congreso por el partido Fe en el Perú, Gilbert Infante, fue asesinado este miércoles en el distrito de Chorrillos. La información fue confirmada por el candidato presidencial Álvaro Paz de la Barra. Infante participaba en la contienda con el número 25 y tenía programado un debate para la tarde de ese mismo día.

De acuerdo con lo señalado por Álvaro Paz de la Barra, semanas antes Gilbert Infante le había advertido que era seguido por individuos tras participar en un evento político. Asimismo, indicó que ya había recibido amenazas de muerte, en las que se le advertía que no sería asesinado con un arma de fuego, sino de una manera más violenta. El candidato de Fe en el Perú también reveló que otro postulante de su lista al Congreso bicameral viene siendo amenazado.