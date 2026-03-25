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Candidato a la cámara de diputados en el Perú ha sido asesinado en Chorrillos

Gilbert Infante, candidato por Fe en el Perú para la Cámara de Diputados perdió la vida este miércoles 25 de marzo

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    Candidato a la cámara de diputados en el Perú ha sido asesinado en Chorrillos
    Candidato a la CÁMARA de DIPUTADOS en el Perú ha sido asesinado en Chorrillos | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión
    Candidato a la cámara de diputados en el Perú ha sido asesinado en Chorrillos

    El aspirante al Congreso por el partido Fe en el Perú, Gilbert Infante, fue asesinado este miércoles en el distrito de Chorrillos. La información fue confirmada por el candidato presidencial Álvaro Paz de la Barra. Infante participaba en la contienda con el número 25 y tenía programado un debate para la tarde de ese mismo día.

    De acuerdo con lo señalado por Álvaro Paz de la Barra, semanas antes Gilbert Infante le había advertido que era seguido por individuos tras participar en un evento político. Asimismo, indicó que ya había recibido amenazas de muerte, en las que se le advertía que no sería asesinado con un arma de fuego, sino de una manera más violenta. El candidato de Fe en el Perú también reveló que otro postulante de su lista al Congreso bicameral viene siendo amenazado.

    “Él venía de un evento político, lo han seguido, como lo han venido siguiendo hace dos semanas. Hace días que ya me contaba. Igual que otro de los candidatos de San Juan de Lurigancho, que él y su hijo están siendo amenazados (…) Él ha sido asesinado a ladrillazos, ya le habían comentado que a él no lo iban a asesinar con armas de fuego sino que iba a sufrir, así tal cual”, declaró.

    SOBRE EL AUTOR:
    Candidato a la cámara de diputados en el Perú ha sido asesinado en Chorrillos
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

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