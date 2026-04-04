URGENTE | Temblor se registra en Perú este sábado 4 de abril: IGP confirma en dónde fue el epicentro

IGP reveló diferentes movimientos este sábado 4 de abril.

    ¡La tierra sigue temblando! En este sábado de Gloria 4 de abril el Instituto Geofísico del Perú (IGP) reveló, a través de sus redes oficiales, los sismos que han ocurrido.

    Temblor en Perú hoy, 4 de abril de 2026

    Temblor en Zarumilla, Tumbes

    REPORTE SÍSMICO
    IGP/CENSIS/RS 2026-0189
    Fecha y Hora Local: 4/04/2026 07:23:27
    Magnitud: 4.5
    Profundidad: 33km
    Latitud: -2.31
    Longitud: -80.33
    Intensidad: III Zarumilla
    Referencia: 132 km al N de Zarumilla, Zarumilla – Tumbes

    Temblor en Tacna

    REPORTE SÍSMICO
    IGP/CENSIS/RS 2026-0188
    Fecha y Hora Local: 4/04/2026 04:22:35
    Magnitud: 4.5
    Profundidad: 48km
    Latitud: -19.04
    Longitud: -70.36
    Intensidad: III Tacna
    Referencia: 115 km al S de Tacna, Tacna - Tacna

    Temblor en Contralmirante Villar - Tumbes

    REPORTE SÍSMICO
    IGP/CENSIS/RS 2026-0187
    Fecha y Hora Local: 4/04/2026 00:18:39
    Magnitud: 3.7
    Profundidad: 30km
    Latitud: -3.43
    Longitud: -80.78
    Intensidad: II Zorritos
    Referencia: 30 km al NO de Zorritos, Contralmirante Villar - Tumbes

    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

