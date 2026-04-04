URGENTE | Temblor se registra en Perú este sábado 4 de abril: IGP confirma en dónde fue el epicentro
¡La tierra sigue temblando! En este sábado de Gloria 4 de abril el Instituto Geofísico del Perú (IGP) reveló, a través de sus redes oficiales, los sismos que han ocurrido.
Temblor en Perú hoy, 4 de abril de 2026
Temblor en Zarumilla, Tumbes
REPORTE SÍSMICO
IGP/CENSIS/RS 2026-0189
Fecha y Hora Local: 4/04/2026 07:23:27
Magnitud: 4.5
Profundidad: 33km
Latitud: -2.31
Longitud: -80.33
Intensidad: III Zarumilla
Referencia: 132 km al N de Zarumilla, Zarumilla – Tumbes
Temblor en Tacna
REPORTE SÍSMICO
IGP/CENSIS/RS 2026-0188
Fecha y Hora Local: 4/04/2026 04:22:35
Magnitud: 4.5
Profundidad: 48km
Latitud: -19.04
Longitud: -70.36
Intensidad: III Tacna
Referencia: 115 km al S de Tacna, Tacna - Tacna
Temblor en Contralmirante Villar - Tumbes
REPORTE SÍSMICO
IGP/CENSIS/RS 2026-0187
Fecha y Hora Local: 4/04/2026 00:18:39
Magnitud: 3.7
Profundidad: 30km
Latitud: -3.43
Longitud: -80.78
Intensidad: II Zorritos
Referencia: 30 km al NO de Zorritos, Contralmirante Villar - Tumbes