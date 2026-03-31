Natalie Vértiz deslumbra en la alfombra roja de 'El diablo viste a la moda 2' con un espectacular look de la diseñadora peruana

La modelo y conductora Natalie Vértiz brilló en la alfombra roja de 'El diablo viste a la moda 2' con un look elegante y lleno de estilo.

Natalie Vértiz cautiva la alfombra roja de 'El diablo viste a la moda 2'. | Composición Wapa

Natalie Vértiz cautiva la alfombra roja de 'El diablo viste a la moda 2'. | Composición Wapa

El estreno de “El Diablo Viste a la Moda 2” generó gran expectativa en México, con un evento de moda el lunes 30 de marzo en CDMX. Entre los asistentes destacó Natalie Vértiz, modelo peruana de renombre internacional, conocida por su participación en semanas de la moda.

Su presencia captó todas las miradas gracias a un majestuoso look inspirado en la película, diseñado por una reconocida marca peruana, que combinó elegancia y estilo. Conoce aquí todos los detalles de su impactante aparición.

Natalie Vértiz roba todas las miradas en 'El diablo viste a la moda 2' con elegante look

La premiere de El diablo viste a la moda 2 reunió a diversas personalidades del espectáculo, pero fue Natalie Vértiz quien se llevó todas las miradas.

A través de sus redes sociales, la modelo, empresaria y conductora mostró detalles de su look de noche, donde lució un vestido largo hasta la pantorrilla con mangas, aunque lo que realmente destacó fue su estampado de franjas multicolor, que captó la atención desde el primer momento.



Con una combinación de franjas verticales y horizontales, Natalie logró un equilibrio perfecto entre estilo y modernidad. El vestido contaba con cuello tortuga y mangas semi globo ajustadas en la muñeca, lo que le dio un toque sofisticado y elegante.

Para complementar su outfit, la modelo internacional apostó por unos tacones cerrados de punta color borgoña, un detalle clave que armonizó con el código de vestimenta de la alfombra roja. Natalie no dudó en posar junto al icónico monumento del taco rojo pasión, destacando aún más su presencia.

Natalie Vértiz deslumbra con vestido de la diseñadora peruana Ana Guiulfo

Este look es una creación de la diseñadora peruana Ana Guiulfo, reconocida por sus estampados únicos, cortes precisos y su armoniosa combinación de colores. Su obra refleja un profundo amor por la herencia cultural del Perú, convirtiendo cada prenda en un homenaje a la tradición y al estilo contemporáneo.