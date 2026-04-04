Mario Irivarren se pronuncia tras palabras de Onelia Molina en donde pide que lo destruyanÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Mario Irivarren regresó al Perú tras su viaje en medio de la polémica por su presunta infidelidad a Onelia Molina. A su llegada, fue abordado por un equipo del programa Arriba mi gente, que intentó conocer su reacción frente al fuerte mensaje de su expareja, quien incluso pidió que lo “destruyan”.
El contundente mensaje de Onelia Molina
En una conversación con un reportero de Magaly TV, la firme, Onelia Molina brindó más detalles sobre el ampay del exchico reality, pero lo que más llamó la atención fue la dureza de sus palabras tras la traición.
“Yo en realidad ya no voy a volver con mi relación, es más, yo le tengo un asco a la persona… A Mario. Yo con Mario, no quiero saber nada y mientras más lejos, mejor. Es más, si lo hacen mier**, mejor”, expresó la integrante de EEG.
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Mario evita responder
Luego de estas declaraciones, un equipo de Latina interceptó a Mario Irivarren, quien decidió romper su silencio, aunque no para referirse directamente al escándalo. En lugar de responder, cuestionó al reportero sobre cómo obtuvo información de su llegada.
“No te escucho. Yo más que respuestas tengo una pregunta: ‘¿Cómo saben a qué hora llego?’”, dijo.
Pese a que el periodista insistió con preguntas relacionadas a la polémica, como su posible reconciliación con Onelia o los rumores sobre la despedida de Said Palao, Mario optó por guardar silencio y no dar declaraciones.
El difícil momento de Onelia
Por su parte, Onelia Molina ha sido abierta con sus seguidores sobre el impacto emocional que le dejó la infidelidad. A sus 26 años, confesó que atraviesa un proceso complicado, marcado por altibajos.
"Me tocó vivirla con el corazón en la mano... mucho trabajo por fuera, pero por dentro una verdadera montaña rusa de emociones. No les voy a mentir, no ha sido fácil", compartió.