Onelia Molina confirma su ruptura con Mario Irivarren tras la difusión de imágenes comprometedoras del chico reality en Argentina.

La relación entre Onelia Molina y Mario Irivarren llegó a su fin en medio de una fuerte polémica. La modelo confirmó la ruptura luego de que se difundieran imágenes del chico reality durante una salida en yate en Argentina. A través de sus redes sociales, decidió pronunciarse para aclarar su situación sentimental. Su mensaje sorprendió a seguidores y dejó claro que está lista para cerrar ese capítulo de su vida.

Onelia Molina confirma el fin de su relación con Mario Irivarren

Tras la difusión de imágenes comprometedoras protagonizadas por Mario Irivarren en Argentina, Onelia Molina decidió pronunciarse públicamente y confirmar que su relación sentimental llegó a su fin. A través de sus redes sociales, la modelo informó que ha optado por cerrar definitivamente ese capítulo de su vida.

Onelia Molina

La chica reality también pidió respeto a su privacidad, señalando que desea afrontar esta etapa con tranquilidad y enfocarse en su bienestar personal y profesional ahora que se encuentra soltera.

Cerca de las 2.25 a. m., Onelia Molina compartió un mensaje en sus historias de Instagram donde oficializó su decisión de poner punto final al romance con el conductor de La Manada.

“A través de este comunicado, con el más profundo respeto y cariño al público que me sigue, quiero informar que he tomado la decisión de poner fin a mi relación sentimental con el señor Mario Irivarren”, escribió al inicio.

El comunicado también hace referencia a los videos emitidos en el programa de Magaly Medina, en los que se observa a Irivarren bailando de manera cercana con varias mujeres e incluso besando a una de ellas en dos ocasiones.

Ante esta situación, la modelo dejó entrever que no está dispuesta a escuchar justificaciones por parte de su expareja.

“La decisión fue tomada después de hacerse públicos hechos cuyas explicaciones sobran. En estos momentos, únicamente deseo mi tranquilidad emocional para reencontrarme conmigo misma y enfocarme en mis proyectos laborales y personales”, añadió.

Onelia Molina advierte que no hablará más del tema

Finalmente, la modelo solicitó comprensión frente al momento personal que atraviesa y dejó claro que no brindará más declaraciones sobre el tema.