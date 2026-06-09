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¡DRÁSTICO GIRO! Ipsos sugiere que Keiko Fujimori podría ganar ventaja con votos del exterior y actas en disputa

Alfredo Torres, presidente de Ipsos Perú, mencionó que, según las proyecciones, la candidata de Fuerza Popular tiene ventaja. El voto exterior está computado al 26,03%, con Fujimori obteniendo 64,94%.

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    ¡DRÁSTICO GIRO! Ipsos sugiere que Keiko Fujimori podría ganar ventaja con votos del exterior y actas en disputa
    Ipsos sugiere que Keiko Fujimori podría ganar ventaja
    ¡DRÁSTICO GIRO! Ipsos sugiere que Keiko Fujimori podría ganar ventaja con votos del exterior y actas en disputa

    Alfredo Torres, líder de Ipsos Perú, destacó que las proyecciones elaboradas por la empresa podrían indicar una ventaja para Keiko Fujimori. Según comentó, esto se justifica principalmente por el apoyo que recibe la candidata en el conteo de votos desde el extranjero.

    "Hemos realizado cálculos con diversos escenarios y, en la mayoría, el resultado favorece a Fujimori. El porcentaje actual, sin considerar el voto exterior o las áreas aisladas, le da una ligera superioridad a Sánchez. Sin embargo, los modelos proyectivos colocan a Fujimori un poco adelante. (...) Sánchez se encuentra en mejor posición en zonas rurales, pero hay fluctuaciones debido al ausentismo", comentó.

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    Torres también señaló que las actas impugnadas podrían favorecer a Fuerza Popular: "Las mesas impugnadas y observadas son un factor pendiente. La mayoría está en Lima, donde Fujimori logra un fuerte respaldo. A medida que se resuelvan las impugnaciones, existe la posibilidad de que el resultado sea favorable para ella", añadió.

    Hasta ahora, el conteo oficial está al 95,84% y muestra a Sánchez con 50,06% del total de votos. Quedan 1.541 actas pendientes para el Jurado Electoral Especial. En paralelo, el voto internacional ha sido procesado al 26,03% y muestra una inclinación a favor de Fujimori, con 64,94% de los votos en el exterior.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¡DRÁSTICO GIRO! Ipsos sugiere que Keiko Fujimori podría ganar ventaja con votos del exterior y actas en disputa
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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