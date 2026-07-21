¿YA OLVIDÓ A MARIO? Onelia se deshace en elogios por Kevin Díaz y lanza inesperada comparación: “No es el tiempo, sino la persona”

Onelia Molina habló sobre su romance con Kevin Díaz y confesó que vive sentimientos que no experimentó en su anterior relación con Mario Irivarren. El modelo también le dedicó emotivas palabras.

Onelia Molina atraviesa un momento especial en el plano sentimental. Aunque su historia de amor con Kevin Díaz es reciente, la exchica reality aseguró que la conexión entre ambos ha crecido rápidamente y confesó que está experimentando emociones que, según contó, no vivió durante su anterior relación con Mario Irivarren.

La influencer se mostró ilusionada al hablar del modelo venezolano y dejó claro que, por ahora, prefiere disfrutar esta nueva etapa sin apresurar el futuro de la relación.

Onelia Molina revela cómo cambió su vida desde que conoció a Kevin Díaz

Durante una reciente entrevista, la arequipeña explicó que Kevin ha logrado hacerla sentir valorada desde el inicio de su romance, algo que considera más importante que el tiempo que una pareja pueda llevar junta.

"Kevin me hace sentir querida, amada. Hay personas que te hacen sentir cosas en un mes y otras que no te hicieron sentir eso en muchos años. No es el tiempo, sino la persona. Hoy en día estoy sintiendo muchas cosas bonitas", comentó Onelia.

Asimismo, destacó que la amistad que mantenían evolucionó de forma natural hasta convertirse en una relación sentimental sólida.

"Él pasó de ser mi amigo a esa persona que comparte conmigo todos los días y en múltiples actividades. Llegó en un momento preciso a mi vida y ha podido demostrar que es lo que quiero en mi presente, y lo que no quiero nunca más".

La pareja apuesta por ir paso a paso en su romance

Aunque no ocultó el cariño que siente por Kevin Díaz, Onelia Molina señaló que ambos prefieren disfrutar cada etapa sin apresurar decisiones sobre el futuro.

"A Kevin lo quiero mucho, pero por ahora no me quiero saltar etapas, vamos paso a paso, es encantador y si Dios quiere, todo se concretará", indicó.

Por su parte, el modelo venezolano también dedicó emotivas palabras a la exchica reality y resaltó la influencia positiva que ha tenido en su vida desde que comenzaron a salir.

"La quiero un montón, se ha convertido en una persona importante en mi vida, es muy especial y me ha enseñado mucho, siempre me motiva", expresó.