Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - Fuerte sismo de 5.1 en Junín deja DEVASTADOR saldo: confirman 5 fallecidos, 21 heridos y más de 300 damnificados, según Indeci

Angie Jibaja es acusada de agredir a una trabajadora de hotel frente a la policía y surge una delicada denuncia: "Fumaba olores raros..."

Un video evidencia a Angie Jibaja agrediendo a una recepcionista de hotel en presencia de la policía. ¿Qué han señalado los empleados del lugar sobre lo sucedido?

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Angie Jibaja es acusada de agredir a una trabajadora de hotel frente a la policía y surge una delicada denuncia: "Fumaba olores raros..."
    Angie Jibaja es denunciada por consumir sustancias y por agreder a la trabajadora del hotel. | Composición Wapa
    Angie Jibaja es acusada de agredir a una trabajadora de hotel frente a la policía y surge una delicada denuncia: "Fumaba olores raros..."

    La conocida 'Chica de los tatuajes' vuelve a estar en el centro de la polémica debido a serias acusaciones. El programa 'Magaly TV La Firme' mostró un video en el que se ve a Angie Jibaja agrediendo a una trabajadora del hotel Thiana en plena vista de la Policía Nacional, lo que resultó en su traslado a la comisaría. Para complicar más su situación, la administradora del lugar rompió el silencio alegando que el mánager de Jibaja había ordenado no venderle alcohol, regla que no se respetó, y sugirió que se consumieron sustancias prohibidas.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Policía INTERVIENE el hotel donde se hospedaba Angie Jibaja tras FUERTE acusación y ella responde de inmediato: "No tengo nada..."

    Graves alegaciones por parte del personal del hotel contra Angie Jibaja

    'Magaly TV La Firme' presentó imágenes de la denunciante Angie Jibaja, quien fue filmada justo cuando intentó golpear a la empleada e hizo caer su cámara, delante de la policía. Las autoridades la reprendieron por su comportamiento y la llevaron a la comisaría, mientras la administradora demandaba que Jibaja pagara su hospedaje.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Gisela Valcárcel NO MENCIONA a Javier Carmona por CURIOSA RAZÓN vinculada a Tula Rodríguez: "Desde aquel día..."

    "El mánager nos pidió que no le vendiéramos alcohol y nosotros cumplíamos, pero su pareja bajó y lo solicitó. Al no darle, insistió en provocar. Para calmar la situación, el personal decidió ofrecerle. Estaban fumando, olores extraños, como de marihuana. Ese olor es muy característico y no lo permitimos", describió Jasmín Huayanca, la administradora del hotel.

    De acuerdo con su relato, la disputa surgió porque Jibaja y su pareja llevaban una semana sin abonar por la estadía, haciendo mucho ruido, lo que llevó al cambio de cerradura para evitar su entrada, exigiendo el pago pendiente y pidiéndoles abandonar el lugar. En el video, se observa que la famosa 'Chica de los tatuajes' imploraba que no llamaran a la policía y preguntaba si se habían encontrado drogas en su habitación.

    SOBRE EL AUTOR:
    Angie Jibaja es acusada de agredir a una trabajadora de hotel frente a la policía y surge una delicada denuncia: "Fumaba olores raros..."
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Prefiero a Wapa en Google

    Lo último en Wapa

    Tula Rodríguez publica CONTUNDENTE mensaje tras la confesión de Gisela Valcárcel sobre Javier Carmona: "Líbrame de personas que..."

    ¿SE ACABÓ TODO? Shirley Arica rompe su amistad con Samahara Lobatón tras su salida con Pablo Heredia y lanza fuerte mensaje: "No es Cuestión de Fidelidad..."

    Gisela Valcárcel NO MENCIONA a Javier Carmona por CURIOSA RAZÓN vinculada a Tula Rodríguez: "Desde aquel día..."

    Hija de Shirley Arica le hizo FUERTE ADVERTENCIA sobre Pablo Heredia que la hizo tomar RADICAL decisión: "No entiendo cómo tú puedes..."

    Ofertas

    Cineplanet

    Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    GRAN CIRCO DE UCRANIA

    Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

    PRECIO

    S/ 32.00
    Comprar

    La Bistecca

    Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Ice tea en sus 4 locales

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    CIRCO MISTICO CONDOR

    Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

    PRECIO

    S/ 38.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;