Un video evidencia a Angie Jibaja agrediendo a una recepcionista de hotel en presencia de la policía. ¿Qué han señalado los empleados del lugar sobre lo sucedido?

La conocida 'Chica de los tatuajes' vuelve a estar en el centro de la polémica debido a serias acusaciones. El programa 'Magaly TV La Firme' mostró un video en el que se ve a Angie Jibaja agrediendo a una trabajadora del hotel Thiana en plena vista de la Policía Nacional, lo que resultó en su traslado a la comisaría. Para complicar más su situación, la administradora del lugar rompió el silencio alegando que el mánager de Jibaja había ordenado no venderle alcohol, regla que no se respetó, y sugirió que se consumieron sustancias prohibidas.

Graves alegaciones por parte del personal del hotel contra Angie Jibaja

'Magaly TV La Firme' presentó imágenes de la denunciante Angie Jibaja, quien fue filmada justo cuando intentó golpear a la empleada e hizo caer su cámara, delante de la policía. Las autoridades la reprendieron por su comportamiento y la llevaron a la comisaría, mientras la administradora demandaba que Jibaja pagara su hospedaje.

"El mánager nos pidió que no le vendiéramos alcohol y nosotros cumplíamos, pero su pareja bajó y lo solicitó. Al no darle, insistió en provocar. Para calmar la situación, el personal decidió ofrecerle. Estaban fumando, olores extraños, como de marihuana. Ese olor es muy característico y no lo permitimos", describió Jasmín Huayanca, la administradora del hotel.