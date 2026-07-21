Angie Jibaja es acusada de agredir a una trabajadora de hotel frente a la policía y surge una delicada denuncia: "Fumaba olores raros..."Únete al canal de Whatsapp de Wapa
La conocida 'Chica de los tatuajes' vuelve a estar en el centro de la polémica debido a serias acusaciones. El programa 'Magaly TV La Firme' mostró un video en el que se ve a Angie Jibaja agrediendo a una trabajadora del hotel Thiana en plena vista de la Policía Nacional, lo que resultó en su traslado a la comisaría. Para complicar más su situación, la administradora del lugar rompió el silencio alegando que el mánager de Jibaja había ordenado no venderle alcohol, regla que no se respetó, y sugirió que se consumieron sustancias prohibidas.
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Graves alegaciones por parte del personal del hotel contra Angie Jibaja
'Magaly TV La Firme' presentó imágenes de la denunciante Angie Jibaja, quien fue filmada justo cuando intentó golpear a la empleada e hizo caer su cámara, delante de la policía. Las autoridades la reprendieron por su comportamiento y la llevaron a la comisaría, mientras la administradora demandaba que Jibaja pagara su hospedaje.
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"El mánager nos pidió que no le vendiéramos alcohol y nosotros cumplíamos, pero su pareja bajó y lo solicitó. Al no darle, insistió en provocar. Para calmar la situación, el personal decidió ofrecerle. Estaban fumando, olores extraños, como de marihuana. Ese olor es muy característico y no lo permitimos", describió Jasmín Huayanca, la administradora del hotel.
De acuerdo con su relato, la disputa surgió porque Jibaja y su pareja llevaban una semana sin abonar por la estadía, haciendo mucho ruido, lo que llevó al cambio de cerradura para evitar su entrada, exigiendo el pago pendiente y pidiéndoles abandonar el lugar. En el video, se observa que la famosa 'Chica de los tatuajes' imploraba que no llamaran a la policía y preguntaba si se habían encontrado drogas en su habitación.