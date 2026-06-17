¡AMOR A LA VISTA! Patricio Parodi y Flavia López son captados en apasionado momento y desatan rumores de oficialización

Patricio Parodi y Flavia López fueron captados juntos durante una salida nocturna en Miraflores. Las imágenes difundidas por Amor y Fuego reavivaron rumores de un posible romance.

La reina de belleza y el creador de contenido ya mostraban indicios de coqueteo. | Composición Wapa

La reina de belleza y el creador de contenido ya mostraban indicios de coqueteo. | Composición Wapa

Patricio Parodi volvió a convertirse en protagonista de los programas de espectáculos luego de que unas imágenes difundidas por Amor y Fuego mostraran una salida nocturna junto a Flavia López. Lo que inicialmente parecía una reunión entre amigos terminó por alimentar versiones sobre un posible romance debido a las muestras de cercanía que ambos protagonizaron durante la madrugada.

Las imágenes se difundieron ampliamente en redes sociales, donde los seguidores del exchico reality comenzaron a preguntarse si entre ambos existe algo más que una amistad.

Patricio Parodi y Flavia López son captados juntos en salida nocturna

Según el informe emitido por el programa de Rodrigo González y Gigi Mitre, Patricio Parodi disfrutó de una noche de diversión en un local de Miraflores junto a varios amigos, entre ellos Emilio Jaime y la modelo Flavia López.

Durante varias horas, las cámaras registraron a ambos compartiendo conversaciones y momentos de evidente confianza dentro del establecimiento. Sin embargo, lo que más llamó la atención ocurrió después de que abandonaron la discoteca.

Aunque salieron del lugar por separado, las imágenes mostraron que luego volvieron a coincidir en una tienda ubicada dentro de un grifo, donde continuaron compartiendo tiempo juntos.

En ese espacio, las cámaras captaron a Flavia López conversando muy de cerca con el influencer e, incluso, hablándole al oído en varias oportunidades, lo que generó una ola de comentarios entre los usuarios.

Un gesto de Patricio Parodi desató las especulaciones

Uno de los momentos más comentados del reportaje ocurrió cuando el exintegrante de 'Esto es guerra' fue grabado despidiéndose de la modelo con un beso antes de abordar un vehículo.

Además, las imágenes mostraron a Parodi observando constantemente a su alrededor mientras permanecía junto a la exreina de belleza, un detalle que no pasó desapercibido para los conductores del programa.

Las escenas provocaron que muchos seguidores comenzaran a especular sobre el verdadero vínculo entre ambos, especialmente porque en anteriores oportunidades habían asegurado que mantenían únicamente una amistad.

La noche terminó en la casa del exchico reality

El reportaje reveló que, tras abandonar el establecimiento comercial, Patricio Parodi y Flavia López se dirigieron a la vivienda del influencer, donde continuaron compartiendo la noche. Sin embargo, el programa no logró registrar lo que ocurrió después de que ambos ingresaron al inmueble.

Al finalizar la nota, Rodrigo González comentó entre risas el desenlace del seguimiento realizado por su equipo.

“Se fueron a la casa del Pato... ¿Hasta qué hora se quedaron en la casa del ‘Pato’?, no sabemos porque nos teníamos que ir sino teníamos que pagar doble turno”, señaló el conductor.