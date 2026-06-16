Romina Gachoy revela la inesperada decisión que tomaron los hijos de Angie Jibaja tras su regreso al Perú: "Están en una edad..."

La pareja de Jean Paul Santa María sorprendió al hablar sobre cómo es la relación actual entre la exmodelo y sus hijos tras su retorno al país.

Romina Gachoy en más de una ocasión ha deseado que Angie Jibaja se recupere. | Composición Wapa

Romina Gachoy en más de una ocasión ha deseado que Angie Jibaja se recupere. | Composición Wapa

El retorno reciente de Angie Jibaja al Perú, impulsado por nuevos compromisos profesionales, ha vuelto a poner en evidencia la relación que mantiene con sus hijos. En este contexto, Romina Gachoy compartió información sobre el lazo familiar y reveló que fueron los mismos jóvenes quienes optaron por un cambio significativo, después de muchos años de distancia.

En una entrevista para el programa 'América hoy', Romina, pareja de Jean Paul Santa María, detalló que los hijos de la 'Chica de los tatuajes' han adoptado una importante decisión gracias a su mayor madurez. "En realidad, ellos son quienes han tomado la iniciativa de reabrir ese vínculo. Ya están en una edad donde pueden decidir… y es maravilloso porque han propiciado esa apertura y todo va muy bien", comentó la influencer uruguaya.

Hijos de Angie Jibaja recomponen su comunicación con la madre

Romina Gachoy explicó que el reencuentro entre Angie Jibaja y sus hijos surgió por iniciativa de los adolescentes, quienes optaron por restablecer el contacto con la exmodelo. Este proceso, indicó, ha sido positivo y ha fortalecido un vínculo que antes había sido problemático.

La influencer uruguaya también expresó su satisfacción por esta nueva fase en la vida de la exchica reality, quien regresó al Perú para afrontar nuevos proyectos. "Me alegra mucho y espero que tenga éxito. Ella sabe que siempre contará conmigo. Es bonito que los chicos puedan tener un vínculo sano, una linda relación con su mamá", expresó.

Romina Gachoy aclara que Angie Jibaja tiene acceso libre a sus hijos

Durante la charla en 'América hoy', Rebeca Escribens preguntó a Romina Gachoy si Angie Jibaja puede reunirse con sus hijos en cualquier momento. La respuesta fue clara: "Sí, ella puede verlos cuando desee".