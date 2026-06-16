Pamela López y Paul Michael pusieron fin a su relación tras 'La Granja VIP Perú' . Fabiana, la hija de Pamela, comentó sobre el estado emocional de su madre.

Pamela López y Paul Michael anunciaron el fin de su relación el 15 de junio, inmediatamente después de abandonar 'La Granja VIP Perú' al finalizar la temporada. Esta noticia no fue una sorpresa para muchos, ya que durante su participación en el reality de Panamericana TV, la pareja se vio envuelta en constantes disputas que evidenciaron la debilidad de su relación.

Luego del anuncio, Fabiana, primogénita de la aún esposa de Christian Cueva, decidió hablar sobre la situación emocional de su madre. Comentó cómo se encuentra López tras romper su relación con el cantante de cumbia, quien se mostró visiblemente afectado durante una entrevista en vivo al referirse a la separación.

Estado de Pamela López tras su separación, relatado por su hija

En una transmisión por TikTok, Fabiana respondió a las preguntas de sus seguidores acerca del estado de Pamela López. Aunque afirmó que su madre estaba tranquila, admitió que no podía asegurar que estuviera bien. “Mi mamá está estable. No les voy a decir tampoco que está bien, pero está estable, y eso es lo importante”, aclaró.

La joven de 22 años explicó lo que significa enfrentar una separación. “Ninguna ruptura es fácil para nadie, sin importar en qué etapa estés. Nunca nadie sabe la de nadie”, afirmó, indicando que la situación, aunque controlada, sigue siendo complicada para su madre.