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"No les voy a decir que...": Hija de Pamela López revela cuál es su estado tras separación de Paul Michael

Pamela López y Paul Michael pusieron fin a su relación tras 'La Granja VIP Perú'. Fabiana, la hija de Pamela, comentó sobre el estado emocional de su madre.

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    "No les voy a decir que...": Hija de Pamela López revela cuál es su estado tras separación de Paul Michael
    El 15 de junio, Pamela López y Paul Michael confirmaron su ruptura. | Foto: composición LR/Instagram/Panamericana TV
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    Pamela López y Paul Michael anunciaron el fin de su relación el 15 de junio, inmediatamente después de abandonar 'La Granja VIP Perú' al finalizar la temporada. Esta noticia no fue una sorpresa para muchos, ya que durante su participación en el reality de Panamericana TV, la pareja se vio envuelta en constantes disputas que evidenciaron la debilidad de su relación.

    Luego del anuncio, Fabiana, primogénita de la aún esposa de Christian Cueva, decidió hablar sobre la situación emocional de su madre. Comentó cómo se encuentra López tras romper su relación con el cantante de cumbia, quien se mostró visiblemente afectado durante una entrevista en vivo al referirse a la separación.

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    Estado de Pamela López tras su separación, relatado por su hija

    En una transmisión por TikTok, Fabiana respondió a las preguntas de sus seguidores acerca del estado de Pamela López. Aunque afirmó que su madre estaba tranquila, admitió que no podía asegurar que estuviera bien. “Mi mamá está estable. No les voy a decir tampoco que está bien, pero está estable, y eso es lo importante”, aclaró.

    La joven de 22 años explicó lo que significa enfrentar una separación. “Ninguna ruptura es fácil para nadie, sin importar en qué etapa estés. Nunca nadie sabe la de nadie”, afirmó, indicando que la situación, aunque controlada, sigue siendo complicada para su madre.

    En su declaración en Instagram, Pamela López, quien fue la segunda finalista de 'La Granja VIP Perú', compartió sus razones para tomar su decisión. "En su momento decidí apostar por el amor sincero y genuino, con la mejor disposición, entrega, buenas intenciones, experiencias y sentimientos que siempre valoraré. Sin embargo, las cosas no resultaron como esperaba y hoy nuestros caminos toman rumbos distintos. Comprendí que cerrar esta etapa es lo mejor para ambos y para nuestro crecimiento personal", expresó. La trujillana solicitó respeto a terceros para prevenir especulaciones sobre su vida privada y confió en que tanto ella como Paul Michael encontrarán paz tras la separación.

    SOBRE EL AUTOR:
    "No les voy a decir que...": Hija de Pamela López revela cuál es su estado tras separación de Paul Michael
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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