Angie Jibaja rompe su silencio y dedica emotivas palabras a Romina Gachoy: "Siempres estaré agradecida"

Angie Jibaja regresa al Perú tras cuatro años alejada de las cámaras, agradece a Romina Gachoy por el apoyo a sus hijos y anuncia una nueva etapa profesional.

Después de varios años alejada de la televisión peruana y de la exposición mediática, Angie Jibaja anunció oficialmente su regreso al país. La modelo y actriz reaparecerá en un nuevo proyecto digital, donde promete revelar aspectos inéditos de su vida y mostrar una etapa completamente distinta de la que el público conoció en el pasado.

La popular 'Chica de los tatuajes' aseguró que tomó la decisión tras un largo proceso de reflexión personal y confesó que volver a los medios era algo que no contemplaba hasta hace poco.

Angie Jibaja vuelve a las cámaras con un nuevo proyecto

La exchica reality será una de las conductoras del pódcast Nadie sabe, espacio que compartirá con Giancarlo Cossío, Macarena Gastaldo y Varo Vargas. El programa marcará su retorno oficial al entretenimiento peruano luego de permanecer varios años lejos de la pantalla.

“He estado cuatro años sin saber si quería regresar a este mundo y, la verdad, no quería... pero escuchando todos los días a Giancarlo (Cossío) como que se me prendió el foquito. Gracias a Giancarlo, es mi mejor amigo, él me dio la oportunidad de poder regresar. Me ha costado bastante decidirme porque yo quería estar fuera de las cámaras, estoy nerviosa, pero muy emocionada”, declaró a Trome.

Jibaja adelantó que el proyecto permitirá conocer facetas poco exploradas de su historia personal. “El equipo está buenísimo y vamos a darle con todo, esperamos que todos estén conectados con nosotros. Vamos a contar nuestras vivencias, hay cosas que yo no he contado”, señaló.

Asimismo, confesó sentirse entusiasmada por iniciar esta nueva etapa profesional. “Me siento feliz, motivada, emocionada, con ganas de darlo todo. Yo personalmente estoy muy contenta de volver a mi país”, añadió.

Angie habla sobre sus hijos y agradece a Romina Gachoy

Durante la entrevista, la modelo también se refirió al vínculo que mantiene actualmente con Jean Paul Santa María y Romina Gachoy, quienes han estado involucrados en la crianza de sus hijos durante los últimos años.

Lejos de cualquier conflicto, Angie aseguró que la relación atraviesa un momento positivo y destacó el rol que ha desempeñado Romina en la vida de los menores.

“Ahorita todo está perfecto en ese sentido. Con Romina seguimos hablando casi seguido y siempre voy a estar muy agradecida por lo que ella está haciendo, porque está cerca a mis hijos y eso nunca lo voy a olvidar”, manifestó.

Además, aseguró que atraviesa una etapa de mayor estabilidad emocional y profesional. “Hace mucho vengo centrada, pero en lo profesional creo que mucho más; más responsable para mi público. Así que vengo completamente renovada”, afirmó.

¿Se quedará a vivir en Perú?

Uno de los anuncios que más llamó la atención fue su intención de establecerse nuevamente en territorio peruano. Al ser consultada sobre esa posibilidad, respondió sin dudar: “Sí, creo que sí”.

Respecto a su estado de salud, la exchica reality aseguró que se encuentra bien y preparada para afrontar este nuevo desafío, aunque reconoció sentir nervios por el regreso.