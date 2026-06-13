Angie Jibaja genera expectativa en redes por su posible regreso a Perú para un proyecto audiovisual. Rumores sugieren que será la conductora de un espacio digital.

Angie Jibaja REGRESARÍA a Lima y se convertiría en nueva CONDUCTORA de programa con famoso productor | Composición: Wapa Captura de pantalla - TikTok Farándula Lorcha

Angie Jibaja REGRESARÍA a Lima y se convertiría en nueva CONDUCTORA de programa con famoso productor | Composición: Wapa Captura de pantalla - TikTok Farándula Lorcha

La posible vuelta de Angie Jibaja a las plataformas digitales peruanas viene generando gran expectativa entre sus seguidores. Recientemente, una serie de publicaciones en redes sociales despertó rumores sobre el retorno de la modelo al país para integrarse a un proyecto audiovisual liderado por un conocido productor. Las imágenes compartidas, así como un adelanto promocional difundido en internet, han alimentado las especulaciones sobre la participación de la popular figura mediática en un pódcast que promete revelar secretos y generar controversia.

Angie Jibaja regresaría a Perú para ser la conductora de nuevo programa junto a famoso productor

Las especulaciones surgieron luego de que en redes sociales circulara una fotografía compartida por Giancarlo Cossio, reconocido productor y mánager, donde aparecía acompañado de Varo Vargas, Macarena Gastaldo y Angie Jibaja. Aunque la publicación fue eliminada poco después, no pasó desapercibida para los usuarios, quienes comenzaron a relacionarla con el próximo lanzamiento de un pódcast.

Días antes, el productor había adelantado que preparaba un espacio digital y difundió un video promocional en el que presentó algunas pistas sobre los integrantes del proyecto. En el clip se escucha decir al productor: '¿Qué? ¿Pensaban que me había ido? Solo estaba afilando mi lengua'.

Segundos después, una voz femenina responde entre risas: "¿Afilando la lengua? Yo también tengo cosas que decir y créanme que todavía hay cosas que nadie sabe". Más adelante, Varo Vargas también participa en el avance con una frase que incrementó la intriga entre los seguidores: "Todos hablan... muy pocos se atreven y casi nadie... dice la verdad. No puede ser... ¿tú?".

El adelanto concluye con una nueva intervención del productor, quien asegura: "Tres voces, muchas verdades y más de una bomba que hará temblar a varios. Porque hay cosas que todos comentan, pero realmente... nadie sabe".

Las versiones que circulan en redes apuntan a que la voz femenina del video pertenecería a Angie Jibaja, lo que reforzaría los rumores sobre su incorporación al proyecto. Además, la fotografía difundida previamente habría servido como una señal de que la exchica reality estaría instalada temporalmente en Perú para asumir este nuevo reto profesional.