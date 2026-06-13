Angie Jibaja REGRESARÍA a Lima y se convertiría en nueva CONDUCTORA de programa con famoso productorÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
La posible vuelta de Angie Jibaja a las plataformas digitales peruanas viene generando gran expectativa entre sus seguidores. Recientemente, una serie de publicaciones en redes sociales despertó rumores sobre el retorno de la modelo al país para integrarse a un proyecto audiovisual liderado por un conocido productor. Las imágenes compartidas, así como un adelanto promocional difundido en internet, han alimentado las especulaciones sobre la participación de la popular figura mediática en un pódcast que promete revelar secretos y generar controversia.
NO TE PIERDAS: Marianita PONE FIN a su relación con el padre de sus hijas y revela CONTUNDENTE motivo: "Cuando se rompe el respeto"
Angie Jibaja regresaría a Perú para ser la conductora de nuevo programa junto a famoso productor
Las especulaciones surgieron luego de que en redes sociales circulara una fotografía compartida por Giancarlo Cossio, reconocido productor y mánager, donde aparecía acompañado de Varo Vargas, Macarena Gastaldo y Angie Jibaja. Aunque la publicación fue eliminada poco después, no pasó desapercibida para los usuarios, quienes comenzaron a relacionarla con el próximo lanzamiento de un pódcast.
Días antes, el productor había adelantado que preparaba un espacio digital y difundió un video promocional en el que presentó algunas pistas sobre los integrantes del proyecto. En el clip se escucha decir al productor: '¿Qué? ¿Pensaban que me había ido? Solo estaba afilando mi lengua'.
Segundos después, una voz femenina responde entre risas: "¿Afilando la lengua? Yo también tengo cosas que decir y créanme que todavía hay cosas que nadie sabe". Más adelante, Varo Vargas también participa en el avance con una frase que incrementó la intriga entre los seguidores: "Todos hablan... muy pocos se atreven y casi nadie... dice la verdad. No puede ser... ¿tú?".
El adelanto concluye con una nueva intervención del productor, quien asegura: "Tres voces, muchas verdades y más de una bomba que hará temblar a varios. Porque hay cosas que todos comentan, pero realmente... nadie sabe".
Las versiones que circulan en redes apuntan a que la voz femenina del video pertenecería a Angie Jibaja, lo que reforzaría los rumores sobre su incorporación al proyecto. Además, la fotografía difundida previamente habría servido como una señal de que la exchica reality estaría instalada temporalmente en Perú para asumir este nuevo reto profesional.
PUEDES VER: Korina Rivadeneira rompe su silencio con FUERTE mensaje tras revelarse CHAT de Mario Hart con Samantha Batallanos: "La forma en la que..."
De acuerdo con las especulaciones surgidas en plataformas digitales, el espacio llevaría por nombre 'Nadie sabe' y tendría emisiones de lunes a viernes en horario matutino. Sin embargo, hasta el momento no existe un anuncio oficial que confirme la participación de Angie Jibaja ni los detalles definitivos del programa.