Pamela Franco compartió un emotivo momento al mostrar a sus seguidores cómo su hija, María Cataleya, la llamó "mamá" por primera vez. Este hecho marca un importante avance en su comunicación.

Pamela Franco protagonizó uno de los momentos más emotivos de su vida personal al compartir con sus seguidores un importante logro de su hija María Cataleya. A través de sus redes sociales, la cantante mostró el instante en que la menor logró llamarla "mamá" por primera vez, un hecho que la llenó de alegría y que representa un significativo avance en su proceso de comunicación.

Pamela Franco comparte el emotivo momento en que su hija la llamó "mamá" por primera vez

La intérprete de cumbia utilizó sus historias de Instagram para mostrar el conmovedor episodio que vivió junto a María Cataleya, de 5 años, quien tiene diagnóstico de autismo y enfrenta desafíos en el desarrollo del lenguaje.

El emotivo momento ocurrió mientras ambas se dirigían al colegio, donde la pequeña participaría en una actividad por las celebraciones de Fiestas Patrias. Durante el trayecto en automóvil, Pamela Franco conversaba con su hija y, con paciencia, la animaba a responder qué se conmemoraba ese día, ayudándola a repetir la frase: "Hoy celebramos Fiestas Patrias".

Segundos después, la menor sorprendió a la cantante al responder con claridad: "Sí, mamá". Al escuchar esas palabras, Pamela no pudo ocultar su emoción y sonrió con evidente felicidad, consciente de la importancia que tenía ese avance para ambas.

Tras ese especial instante, la cumbiambera invitó a su hija a despedirse de los usuarios que seguían la transmisión en redes sociales, compartiendo así la alegría que sintió por este nuevo paso en el desarrollo de la pequeña.

Cabe recordar que semanas atrás, Pamela Franco había confesado que uno de sus mayores deseos era escuchar a María Cataleya llamarla "mamá". Por ello, este momento tuvo un significado muy especial para la artista, al convertirse en el cumplimiento de un anhelo que esperaba con ilusión desde hace mucho tiempo.

Pamela Franco rompió en llanto al confesar el sueño que tenía con su hija

Meses antes de vivir el emotivo momento en el que su hija logró llamarla "mamá", Pamela Franco abrió su corazón en el programa 'Sábado Súper Star', conducido por Ernesto Pimentel, para hablar sobre los desafíos que enfrenta como madre de María Cataleya, fruto de su relación con Christian Domínguez. La cantante recordó las dificultades que implica acompañar el desarrollo de la menor debido a su condición y confesó, entre lágrimas, cuál era uno de los anhelos más importantes de su vida.

Visiblemente conmovida, la intérprete aseguró que su hija es el principal motor que la impulsa a seguir adelante, pese a las adversidades, y reafirmó su compromiso de hacer todo lo posible para brindarle un futuro lleno de oportunidades.

“Por ella estoy de pie a pesar de muchas cosas y la voy a sacar adelante porque sí se puede. Trato de aprender día a día porque es difícil. Me caigo y me levanto, pero no pierdo la fe y haré todo lo que esté en mis manos para que sea una niña feliz e independiente y que un día me diga mamá, sin que yo se lo pida", dijo con lágrimas en los ojos.