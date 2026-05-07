¿Se acabó el amor? Pamela Franco expone dolorosa realidad con Christian Cueva: "Él no ha pasado la página"

Pamela Franco se expresó abiertamente acerca de su relación con Christian Cueva , aclarando que no tienen planes de un futuro juntos debido a complicaciones con relaciones previas.

Pamela Franco causó sorpresa al expresar abiertamente la situación actual que vive con Christian Cueva. La pareja, aunque se ha visto unida en varias ocasiones, ahora parece enfrentar retos.

Franco ha dejado claro que actualmente no está pensando en un futuro sentimental con el futbolista debido a temas no resueltos que afectan la estabilidad de su relación.

Pamela Franco descarta un futuro romántico con Christian Cueva

Durante una entrevista con un medio local, la cantante explicó que sus prioridades actuales se centran en su desarrollo personal y profesional, más que en establecer planes románticos a largo plazo. "Soñar es bonito, pero mis sueños están enfocados en mis metas. Como pareja, no tengo esa visión en este momento. Siento que todo se construye con actos diarios y demostraciones de amor reales", afirmó en una entrevista con Trome.

Lo que más sorprendió fue la insinuación de que Christian Cueva no ha cerrado completamente su capítulo con Pamela López, la madre de sus hijos. Franco fue clara al explicar que no puede proyectar un futuro sólido mientras haya conflictos sin resolver en la vida del futbolista. "No puedo pensar en el futuro cuando el presente aún no es estable, especialmente porque él no ha pasado de página", sentenció.

También reconoció que la polémica y los problemas entre Cueva y Pamela López han impactado en su relación. "No lo defenderé, él es adulto y lo que le he mencionado ha causado problemas porque sus temas no resueltos son parte de su responsabilidad. Ha permitido que muchas cosas progresen en su pensamiento", dijo.

Las palabras de Pamela Franco causaron rápidamente un revuelo en las redes sociales, donde los seguidores comenzaron a especular sobre una posible crisis entre la cantante y el conocido 'Aladino', sobre todo por la firmeza con la que se refirió al futuro de su relación.

¿Consideraría Pamela Franco tener hijos con Christian Cueva?