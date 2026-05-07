Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - ¿Nerviosismo por resultados de las Elecciones? ONPE difunde la MÍNIMA DIFERENCIA entre Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga al 98%

Mario Hart no calla más ante rumores de romance con Paloma Fiuza: “No lo sé”

El presentador Mario Hart y la venezolana Korina Rivadeneira habrían puesto fin a su matrimonio, mientras se especula sobre su relación con la modelo brasileña Paloma Fiuza.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Mario Hart no calla más ante rumores de romance con Paloma Fiuza: “No lo sé”
    Mario Hart no calla más ante rumores de romance con Paloma Fiuza
    Mario Hart no calla más ante rumores de romance con Paloma Fiuza: “No lo sé”

    Mario Hart decidió hablar tras las especulaciones que lo vinculan emocionalmente con Paloma Fiuza, después del supuesto fin de su matrimonio con la venezolana Korina Rivadeneira. Fue el exintegrante de reality, Israel Dreyfus, quien difundió este rumor en su pódcast, sumado a una imagen en la que ambos aparecen sonrientes y él parece sostenerla con familiaridad a la altura de la cintura.

    Frente a esta situación, la producción de 'América hoy' entrevistó al piloto para aclarar la naturaleza de su relación con la modelo brasileña. No obstante, Hart negó que existiera un vínculo amoroso y aseguró que solo son amigos.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Melissa Klug le reitera a Jesús Barco que siga adelante por su hija en una difícil circunstancia: "Ella refleja lo mejor de ti"

    Declaraciones de Mario Hart sobre Paloma Fiuza

    Luego de que Mario Hart afirmara que Paloma Fiuza es solo una amiga, le preguntaron si consideraría una relación con la brasileña, considerando que es atractiva y comparten años de amistad.

    Sin embargo, declaró no estar en busca de pareja. “Sí, pero si estuviera interesado en alguien, que no es el caso”, dijo visiblemente molesto, lo que llevó a la periodista a consultarle sobre el supuesto término de su relación con Korina Rivadeneira. “¿Estás pasando por un duelo?”, le preguntaron. “Eso sería confirmar algo que no he dicho”, respondió.

    Adicionalmente, cuando se le preguntó si le interesaría comenzar una nueva relación, expresó: “No estoy seguro”.

    Con relación a la foto en redes sociales, donde aparentemente abraza a Paloma Fiuza, Hart aclaró que no estaba tocando su cintura. En esa imagen también están presentes Zumba y Diana Sánchez.

    “No se ve mi mano, estaba apoyado en la mesa, pero no, somos amigos desde hace muchos años, hacía mucho que no nos veíamos ni nos reuníamos. A Zumba lo veo más seguido, pero a Paloma y a Diana no las veía desde hace mucho tiempo”, finalizó.

    Mario Hart responde a los comentarios de Israel Dreyfus

    El rumor de un posible romance entre el exconductor de 'Mande quien mande' y Paloma Fiuza fue difundido por Israel Dreyfus, antiguo compañero de Mario Hart en 'Esto es guerra'. Ante esto, Hart no dudó en confrontarlo por su ‘estupidez’.

    “No, no, no... ustedes no conocen a Israel... Ahora le escribí y le dije ‘tu comentario tonto me ha llenado de titulares por todos lados’, y él respondió ‘las portadas, pe chato’... Pero no, solo fue una reunión de amigos”, comentó Hart.

    SOBRE EL AUTOR:
    Mario Hart no calla más ante rumores de romance con Paloma Fiuza: “No lo sé”
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Prefiero a Wapa en Google

    Lo último en Wapa

    Melissa Klug le reitera a Jesús Barco que siga adelante por su hija en una difícil circunstancia: "Ella refleja lo mejor de ti"

    Mario Hart no calla más ante rumores de romance con Paloma Fiuza: “No lo sé”

    Lourdes Sacín y su increíble transformación de vida: De exitosa periodista en TV a PERDERLO TODO por Andy V

    Paloma Fiuza revela dónde vive tras rumores ROMANCE con Mario Hart: "Mi hogar es..."

    Magaly Medina explota en vivo al revelar que deberá pagar S/350.000 a Farfán tras fallo judicial: "No entré a su habitación"

    Lo más vistos en Farándula

    Gisela Valcárcel queda en shock al recibir inesperada noticia familiar: su nieta la hizo 'BISABUELA'

    Jugador de la selección peruana que juega en el extranjero pacta encuentro EN HOTEL con mujer que no es su pareja

    Christian Domínguez ENVIÓ carta notarial a Pamela Franco y la acusa de difamación, pero ella se RATIFICA

    ¿SE PRONUNCIA? Korina Rivadeneira CONFIESA si Mario Hart se ha mudado a Punta Hermosa tras rumores de relación con Paloma Fiuza

    Korina publica emotivo mensaje luego de polémico comentario de Israel Dreyfus sobre Mario y Paloma

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Panini

    Album Mundial 2026 PANINI: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + paquetón Delívery Incluido en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Flying Squirrel Parque de Inflables

    FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

    PRECIO

    S/ 22.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;