El presentador Mario Hart y la venezolana Korina Rivadeneira habrían puesto fin a su matrimonio, mientras se especula sobre su relación con la modelo brasileña Paloma Fiuza.

Mario Hart decidió hablar tras las especulaciones que lo vinculan emocionalmente con Paloma Fiuza, después del supuesto fin de su matrimonio con la venezolana Korina Rivadeneira. Fue el exintegrante de reality, Israel Dreyfus, quien difundió este rumor en su pódcast, sumado a una imagen en la que ambos aparecen sonrientes y él parece sostenerla con familiaridad a la altura de la cintura.

Frente a esta situación, la producción de 'América hoy' entrevistó al piloto para aclarar la naturaleza de su relación con la modelo brasileña. No obstante, Hart negó que existiera un vínculo amoroso y aseguró que solo son amigos.

Declaraciones de Mario Hart sobre Paloma Fiuza

Luego de que Mario Hart afirmara que Paloma Fiuza es solo una amiga, le preguntaron si consideraría una relación con la brasileña, considerando que es atractiva y comparten años de amistad.

Sin embargo, declaró no estar en busca de pareja. “Sí, pero si estuviera interesado en alguien, que no es el caso”, dijo visiblemente molesto, lo que llevó a la periodista a consultarle sobre el supuesto término de su relación con Korina Rivadeneira. “¿Estás pasando por un duelo?”, le preguntaron. “Eso sería confirmar algo que no he dicho”, respondió.

Adicionalmente, cuando se le preguntó si le interesaría comenzar una nueva relación, expresó: “No estoy seguro”.

Con relación a la foto en redes sociales, donde aparentemente abraza a Paloma Fiuza, Hart aclaró que no estaba tocando su cintura. En esa imagen también están presentes Zumba y Diana Sánchez.

“No se ve mi mano, estaba apoyado en la mesa, pero no, somos amigos desde hace muchos años, hacía mucho que no nos veíamos ni nos reuníamos. A Zumba lo veo más seguido, pero a Paloma y a Diana no las veía desde hace mucho tiempo”, finalizó.

Mario Hart responde a los comentarios de Israel Dreyfus

El rumor de un posible romance entre el exconductor de 'Mande quien mande' y Paloma Fiuza fue difundido por Israel Dreyfus, antiguo compañero de Mario Hart en 'Esto es guerra'. Ante esto, Hart no dudó en confrontarlo por su ‘estupidez’.