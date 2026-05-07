Melissa Klug expresó su afecto hacia Barco, destacando el lazo que los une mediante su hija. Su mensaje cobra relevancia tras las declaraciones del jugador.

Melissa Klug CONMUEVE a Jesús Barco y le PIDE que no DEJE DE LUCHAR por su hija tras penosa situación | Creditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

Melissa Klug CONMUEVE a Jesús Barco y le PIDE que no DEJE DE LUCHAR por su hija tras penosa situación | Creditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

El complicado momento que vive Jesús Barco sigue despertando interés en redes sociales. Tras el mensaje alarmante del futbolista sobre su estado emocional y su pedido público de disculpas a familiares y a su hija, resurgió una publicación de Melissa Klug que vuelve a captar la atención de sus seguidores. Este mensaje, que la 'Blanca de Chucuito' compartió el pasado 9 de marzo por el cumpleaños del deportista, ha adquirido un nuevo sentido tras las recientes declaraciones del jugador.

El conmovedor mensaje de Melissa Klug a Jesús Barco

En esa ocasión, la empresaria Melissa Klug le dedicó unas emotivas palabras, destacando el amor que siente por él y el vínculo especial que ambos comparten a través de su hija pequeña.

“Feliz cumpleaños, mi amor Jesús Barco. ¡Hoy celebro tu vida! Gracias por darme el regalo del amor más grande y por bendecirme con nuestra maravillosa hija. Ella es el reflejo de lo mejor de ti, y agradezco cada día por haber construido contigo esta bella familia que llena mi corazón de felicidad…. Espero que este nuevo año de vida te traiga salud, paz, sueños realizados y muchas razones para sonreír. Que la vida siempre te devuelva todo el amor que das. ¡Gracias por ser mi compañero, mi apoyo y mi soporte! Feliz vida, mi amor. Te amo hasta el infinito. Pronto estaré contigo para celebrar, si Dios quiere”, expresó la 'Blanca de Chucuito'.

Melissa Klug y su emotivo mensaje a Jesús Barco

Muchas personas interpretan las palabras de Klug como un aliento para que Barco encuentre fuerzas en el amor que siente por su hija y en la familia que juntos formaron, especialmente después de que el futbolista admitiera estar atravesando una etapa complicada en su vida.

Un detalle que los seguidores de la pareja no han pasado por alto es que esta publicación fue la última vez que Melissa Klug se mostró públicamente junto al jugador en redes. Desde entonces, la influencer ha sido reservada sobre su relación con el futbolista, lo que aumentó las especulaciones en medio de la difícil situación que enfrenta Barco.

Jesús Barco y su inquietante confesión

Jesús Barco alarmó a sus seguidores al publicar un extenso y emocional mensaje en sus redes sociales, en el que confesó las dificultades emocionales que enfrenta. El futbolista, pareja de Melissa Klug, decidió abrirse públicamente y pedir perdón a su familia y a su hija pequeña.

La publicación incluía una foto en la que se le ve solo, de espaldas frente a un lago, una imagen que simboliza el grave estado emocional que atraviesa.

Al inicio de su mensaje, confesó sentirse perdido y sin respuestas ante su situación. “Nunca imaginé llegar a esto; me siento en un momento oscuro sin encontrar respuestas”, reveló el exjugador de Universitario de Deportes.

También admitió que sus decisiones afectaron a sus seres queridos, motivo por el cual pidió disculpas públicamente: “Quiero disculparme con mi familia por el daño que mis decisiones han causado; estoy buscando salida, haciéndome cientos de preguntas sin hallar respuestas”.

Barco habló sobre la depresión y cómo a menudo pasa desapercibida para quienes rodean a una persona. Afirmó que “fallé y pido perdón; entienda que la depresión puede esconderse bajo muchas formas. Necesito tiempo y encontrar respuestas que hoy no tengo”.