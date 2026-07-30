Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - ¿A qué hora juramenta Keiko Fujimori como presidenta? Revisa el horario oficial de la ceremonia de asunción

¡ESCÁNDALO! Comunidad Shipibo-Konibo ACUSA a diseñador del traje de Keiko Fujimori por apropiación cultural y él les responde: "Es un homenaje"

El diseñador del traje de Keiko Fujimori se defendió. Sin embargo, la comunidad Shipibo-Konibo insiste en la necesidad de respeto y diálogo sobre sus símbolos. Su rechazo se hace eco en redes sociales, pidiendo reconocimiento y justicia cultural.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¡ESCÁNDALO! Comunidad Shipibo-Konibo ACUSA a diseñador del traje de Keiko Fujimori por apropiación cultural y él les responde: "Es un homenaje"
    Tras críticas al traje de Keiko Fujimori, diseñador aclara la controversia con la comunidad Shipibo-Konibo | Composición: Wapa / Captura de pantalla Instagram
    ¡ESCÁNDALO! Comunidad Shipibo-Konibo ACUSA a diseñador del traje de Keiko Fujimori por apropiación cultural y él les responde: "Es un homenaje"

    El traje que lució la presidenta Keiko Fujimori volvió a colocarse en el centro de la polémica. La comunidad Shipibo-Konibo cuestionó públicamente al diseñador Yirko Sivirich por utilizar elementos inspirados en su iconografía ancestral, al considerar que se hizo sin autorización ni participación de representantes del pueblo originario. Frente a las críticas, el reconocido diseñador decidió responder y explicó cuál fue la intención detrás de la prenda que diseñó para la mandataria.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Ricardo Mendoza REAPARECE tras confesión de Kyara Villanella y le envía inesperado mensaje: "La invitación sigue en pie"

    Comunidad Shipibo-Konibo cuestiona a Yirko Sivirich y el diseñador rechaza las acusaciones

    La controversia se originó por el segundo atuendo que Keiko Fujimori utilizó durante una actividad oficial. El conjunto, de inspiración militar y en tonos azules, incorporaba patrones geométricos en distintas partes del blazer, como el cuello, la pechera, la cintura, los bolsillos y los bordes. Durante la presentación de la prenda, Yirko Sivirich explicó que dichos elementos tomaban como referencia el Koshi Kené, considerado el lenguaje visual del pueblo Shipibo-Konibo.

    Yirko Sivirich se defiende
    Yirko Sivirich se defiende

    Tras ello, la comunidad emitió un comunicado en sus redes sociales en el que expresó su rechazo al uso de estos símbolos, argumentando que fueron empleados sin un proceso de diálogo ni el consentimiento de sus integrantes.

    "El uso de nuestros signos y lenguajes visuales requiere diálogo y consentimiento, especialmente cuando se presentan ante audiencias nacionales e internacionales", manifestó la comunidad.

    Ante los cuestionamientos, Yirko Sivirich difundió un extenso comunicado para defender su trabajo. El diseñador negó haber cometido apropiación cultural y aseguró que la propuesta buscó destacar la riqueza cultural del Perú mediante una creación original inspirada en el arte amazónico.

    Comunidad Shipibo acusa a diseñador
    Comunidad Shipibo acusa a diseñador

    "Se trata de una interpretación contemporánea y una creación original, desarrollada a partir de la inspiración que brindan los lenguajes geométricos presentes en diversas expresiones del arte peruano, especialmente de la Amazonía. En este caso, el diseño fue creado desde cero, con un lenguaje propio, buscando transmitir una identidad contemporánea y siempre con profundo respeto hacia las culturas que enriquecen nuestro país", aseguró el diseñador.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: Ricardo Mendoza REAPARECE tras confesión de Kyara Villanella y le envía inesperado mensaje: "La invitación sigue en pie"

    Posteriormente, este agregó en su post: "Es un homenaje a la identidad amazónica, reinterpretada con elegancia y respeto por nuestras raíces para proyectar al mundo el legado ancestral y la diversidad cultural del Perú".

    Sin embargo, la respuesta no convenció a la comunidad Shipibo-Konibo, que volvió a pronunciarse con nuevos cuestionamientos a través de sus redes sociales.

    "¿Inspiración? Ni siquiera parece amazónico, menos Shipibo se cuelga del nombre ancestral kené para hacer un disfraz (...) El arte Kené es el principal sustento de las familias shipibas, pero siempre están robandonos los diseños o sin pagos justos", sentenciaron.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¡ESCÁNDALO! Comunidad Shipibo-Konibo ACUSA a diseñador del traje de Keiko Fujimori por apropiación cultural y él les responde: "Es un homenaje"
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Prefiero a Wapa en Google

    Lo último en Wapa

    Ricardo Mendoza REAPARECE tras confesión de Kyara Villanella y le envía inesperado mensaje: "La invitación sigue en pie"

    ¡ESCÁNDALO! Comunidad Shipibo-Konibo ACUSA a diseñador del traje de Keiko Fujimori por apropiación cultural y él les responde: "Es un homenaje"

    ¡LUTO EN LA MÚSICA PERUANA! Fallece querida cantante criolla a los 61 años tras dura batalla contra el cáncer

    Daniela Darcourt vive TERRIBLE MOMENTO al ser retirada del escenario en PLENO CONCIERTO en Barcelona: "Se va molesta"

    Sale a la luz el motivo de la salida de Naldy Saldaña de La Bella Luz después de tres años en la orquesta

    Ofertas

    Cineplanet

    Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    GRAN CIRCO DE UCRANIA

    Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

    PRECIO

    S/ 32.00
    Comprar

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS

    Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

    PRECIO

    S/ 17.90
    Comprar

    CIRCO MISTICO CONDOR

    Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

    PRECIO

    S/ 38.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;