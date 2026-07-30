¡ESCÁNDALO! Comunidad Shipibo-Konibo ACUSA a diseñador del traje de Keiko Fujimori por apropiación cultural y él les responde: "Es un homenaje"

El diseñador del traje de Keiko Fujimori se defendió. Sin embargo, la comunidad Shipibo-Konibo insiste en la necesidad de respeto y diálogo sobre sus símbolos. Su rechazo se hace eco en redes sociales, pidiendo reconocimiento y justicia cultural.

Tras críticas al traje de Keiko Fujimori, diseñador aclara la controversia con la comunidad Shipibo-Konibo | Composición: Wapa / Captura de pantalla Instagram

Tras críticas al traje de Keiko Fujimori, diseñador aclara la controversia con la comunidad Shipibo-Konibo | Composición: Wapa / Captura de pantalla Instagram

El traje que lució la presidenta Keiko Fujimori volvió a colocarse en el centro de la polémica. La comunidad Shipibo-Konibo cuestionó públicamente al diseñador Yirko Sivirich por utilizar elementos inspirados en su iconografía ancestral, al considerar que se hizo sin autorización ni participación de representantes del pueblo originario. Frente a las críticas, el reconocido diseñador decidió responder y explicó cuál fue la intención detrás de la prenda que diseñó para la mandataria.

Comunidad Shipibo-Konibo cuestiona a Yirko Sivirich y el diseñador rechaza las acusaciones

La controversia se originó por el segundo atuendo que Keiko Fujimori utilizó durante una actividad oficial. El conjunto, de inspiración militar y en tonos azules, incorporaba patrones geométricos en distintas partes del blazer, como el cuello, la pechera, la cintura, los bolsillos y los bordes. Durante la presentación de la prenda, Yirko Sivirich explicó que dichos elementos tomaban como referencia el Koshi Kené, considerado el lenguaje visual del pueblo Shipibo-Konibo.

Yirko Sivirich se defiende

Tras ello, la comunidad emitió un comunicado en sus redes sociales en el que expresó su rechazo al uso de estos símbolos, argumentando que fueron empleados sin un proceso de diálogo ni el consentimiento de sus integrantes.

"El uso de nuestros signos y lenguajes visuales requiere diálogo y consentimiento, especialmente cuando se presentan ante audiencias nacionales e internacionales", manifestó la comunidad.

Ante los cuestionamientos, Yirko Sivirich difundió un extenso comunicado para defender su trabajo. El diseñador negó haber cometido apropiación cultural y aseguró que la propuesta buscó destacar la riqueza cultural del Perú mediante una creación original inspirada en el arte amazónico.

Comunidad Shipibo acusa a diseñador

"Se trata de una interpretación contemporánea y una creación original, desarrollada a partir de la inspiración que brindan los lenguajes geométricos presentes en diversas expresiones del arte peruano, especialmente de la Amazonía. En este caso, el diseño fue creado desde cero, con un lenguaje propio, buscando transmitir una identidad contemporánea y siempre con profundo respeto hacia las culturas que enriquecen nuestro país", aseguró el diseñador.

Posteriormente, este agregó en su post: "Es un homenaje a la identidad amazónica, reinterpretada con elegancia y respeto por nuestras raíces para proyectar al mundo el legado ancestral y la diversidad cultural del Perú".

Sin embargo, la respuesta no convenció a la comunidad Shipibo-Konibo, que volvió a pronunciarse con nuevos cuestionamientos a través de sus redes sociales.