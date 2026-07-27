¡EL DRAMA QUE NADIE CONOCÍA! Karen Schwarz y Ezio Oliva revelan las amenazas que los obligaron a dejar el Perú: “Mis hijas dejaron de ir…”

Por primera vez, Ezio Oliva y Karen Schwarz comparten el caso de extorsión que los obligó a dejar Perú. Ahora reconstruyen su vida en España con sus hijas.

Karen Schwarz y Ezio Oliva han explicado por primera vez las razones de su decisión de dejar atrás Lima para comenzar de nuevo en Madrid. La pareja confesó que sufrían una extorsión que incluía fotos de su hogar y el colegio de sus hijas, lo cual alteró completamente su día a día y aceleró una decisión de mudanza que ya estaban considerando. Cuando se les vio comiendo sobre cajas de cartón en su nuevo hogar, se convirtió en un símbolo de su nuevo comienzo y generó múltiples comentarios en redes sociales.

Esta confesión realizada en 'Magaly TV, a firme' representa un cambio importante para la pareja, que ya había contemplado la idea de emigrar por temas personales y profesionales. Actualmente, desde España, hablan de cómo la inseguridad en Lima y la presión de la distancia los empujaron a tomar esta decisión transformadora.

Ezio Oliva y Karen Schwarz comparten el caso de extorsión que motivó su mudanza a España

Ezio Oliva contó que sus giras en España lo mantenían lejos de Lima por largos periodos, provocando que sus hijas, al despedirse, se angustiaran de manera evidente. Esta situación comenzó a afectar a la familia y motivó que él le sugiriera a Karen Schwarz mudarse a otro país.

Recordando el pasado, la modelo comentó que el cantante ya le había propuesto mudarse a México antes de que la pandemia frustrara esos planes. Cuando surgió la idea de ir a España, ella pidió más tiempo para reflexionar. "A veces, por amor, uno se priva de muchas cosas y luego se arrepiente", señaló. "Le dije: 'Déjame pensarlo bien. Evaluarme como mujer, persona, profesional y familia. Hasta que no lo tenga claro, no decidiré'. Él respondió: 'Tómate todo el tiempo necesario'."

En pleno proceso, llegó la extorsión. El exmiembro de la banda Adammo comentó que les enviaron imágenes de su casa y del colegio de sus hijas mientras él estaba en el extranjero. "Empezamos a recibir fotos de mi casa y del colegio… Yo estaba en España cuando eso pasó. De repente, mis hijas dejaron de salir al parque…", narró. Esta amenaza fue lo que finalmente los llevó a concretar la mudanza.