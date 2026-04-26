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Ezio Oliva revela su peculiar crianza lejos de Karen Schwarz y deja a todos impactados

Durante rumores de crisis económica y ansiedad, Ezio Oliva comparte un emotivo video sin Karen Schwarz, quien regresó a Perú desde España.

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    Ezio Oliva y Karen Schwarz tienen dos hijas. | Composición Wapa
    Ezio Oliva revela su peculiar crianza lejos de Karen Schwarz y deja a todos impactados

    Ezio Oliva y Karen Schwarz están pasando por un período desafiante en su relación. Tras su mudanza a España buscando nuevas oportunidades en la música, Oliva quedó a cargo de sus hijas mientras la conductora regresó al Perú por compromisos laborales, rodeados de rumores sobre dificultades económicas familiares.

    En este entorno, luego de revelar al público un reciente episodio de ansiedad, el cantante decidió mostrar cómo enfrenta el cuidado de sus pequeñas. A través de un video conmovedor, enfatizó que, más allá de cualquier adversidad, el bienestar de las niñas es lo esencial.

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    Ezio Oliva resalta su enfoque en la crianza sin Karen Schwarz

    Decidió enviar un mensaje lleno de esperanza y amor. En su cuenta de Instagram, Oliva compartió un video donde disfruta de un momento de juego con sus hijas, quienes se ven alegres compartiendo con él, sin Karen Schwarz.

    El video estuvo acompañado de una voz en off en la que el cantante comienza diciendo: “A tus hijos, no les digas te quiero, diles…”. Más adelante, reforzó esas palabras con su tema 'Mi ángel', dedicado a su primera hija, Antonia, que expresa el profundo amor de un padre. “Lo que yo siento es de otro planeta, un amor de esos que cambian la vida. Llegaste pa' cambiar la vida que me queda, llegaste pa' vestir mis noches con tu luz”, se escucha mientras suena la emotiva estrofa.

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    Ezio Oliva inicia cambios para combatir su ansiedad

    Semanas después de mostrar su vulnerabilidad, Oliva se dirigió a sus seguidores para comunicar un nuevo enfoque hacia su bienestar emocional. El artista de 'Siempre has sido tú' reveló que ha decidido incorporar la meditación diaria en su vida como un camino para mejorar su salud mental.

    “Siempre pensé que esto no era para mí. Durante mucho tiempo mis excusas fueron: ‘no tengo tiempo’, ‘no creo en eso’, ‘no tengo paciencia’. Pero la realidad me mostró otra cosa. He descubierto que solo 5 minutos al día pueden ser el comienzo de algo mucho más profundo”, comentó, mostrando que este nuevo hábito es fundamental en su desarrollo personal.

    SOBRE EL AUTOR:
    Ezio Oliva revela su peculiar crianza lejos de Karen Schwarz y deja a todos impactados
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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