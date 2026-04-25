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Said Palao aparece en una camilla y con suero tras impactante mensaje de Alejandra Baigorria

Said Palao genera alarma al aparecer en una camilla mientras atraviesa un momento complicado, en medio de un potente mensaje de Alejandra Baigorria.

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    Said Palao aparece en una camilla y con suero tras impactante mensaje de Alejandra Baigorria
    Said Palao en camilla | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión
    Said Palao aparece en una camilla y con suero tras impactante mensaje de Alejandra Baigorria

    El conocido influencer Said Palao está nuevamente en Perú después de un viaje a España con Alejandra Baigorria y su familia, lo que confirmó su reconciliación tras problemas matrimoniales. Ahora, el chico reality compartió un momento preocupante desde una clínica, donde apareció en una camilla con suero intravenoso.

    Preocupante estado de salud de Said Palao tras mensaje de Alejandra Baigorria

    Mediante su cuenta de Instagram, Said Palao sorprendió al publicar una foto desde una habitación de clínica, mostrando tristeza por la situación que estaba viviendo. Además, acompañó la imagen con la canción: 'Ojalá me lleve el Diablo'.

    No obstante, más tarde, el influencer peruano mostró en otro video cómo ya se encontraba en casa recibiendo masajes después del delicado episodio en el hospital. Esto sucedió tras la notable publicación de Alejandra Baigorria sobre cómo enfrenta el escándalo mediático reciente.

    “La vida es una... todo pasa. Me aferro a mis sueños, a mis metas. No dejo que nadie me quite mis sueños. Todo tiene solución. Hago deporte, me cuido; la salud, el verme y sentirme bien también me fortalece. Y siempre confío en que Dios tiene algo grande para mí. Me refugio en trabajar mucho, silencio el ruido exterior”, escribió la empresaria.

    Alejandra Baigorria manda duro mensaje a poco de su primer aniversario de bodas.
    Alejandra Baigorria manda duro mensaje a poco de su primer aniversario de bodas.

    Said Palao expuesto por el padre de Alejandra Baigorria en viaje a España

    El reciente viaje de Sergio Baigorria a España puso en una situación incómoda a Said Palao. En un video subido a TikTok, el Alcalde de Chaclacayo mostró un momento familiar durante una premiación de su hija en La Quinta de Jarama, junto a su exesposa Verónica Alcalá.

    Aunque parecía un simple momento familiar, terminó exhibiendo a Said Palao, quien no pasó desapercibido en redes. Sergio Baigorria narraba: "Con Verónica, felices de nuestra hija Alejandra", sin notar que capturó también a su yerno. Las imágenes mostraban a Said inicialmente junto a su esposa, pero luego aparentaba aburrimiento.

    SOBRE EL AUTOR:
    Said Palao aparece en una camilla y con suero tras impactante mensaje de Alejandra Baigorria
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

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