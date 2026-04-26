Samahara Lobatón en el ojo de la tormenta: avioneta destapa que 'quitó' el novio a su prima y enfrenta a Gabriela Herrera

Durante un altercado en 'La Granja VIP' , Samahara Lobatón es confrontada por Gabriela Herrera tras ser llamada 'roba maridos', mientras una avioneta revela que tuvo una relación con el novio de su prima.

Samahara Lobatón se encuentra en el centro de una nueva controversia después de que una avioneta sobrevolara 'La Granja VIP' este domingo por la mañana, lanzando papeles que afirman que la hija de Melissa Klug habría iniciado una relación con Youna, mientras él estaba con su prima.

Esta situación desató un enfrentamiento con Gabriela Herrera, quien fue señalada de 'roba maridos' por Lobatón. ¿Cómo se desarrolló este intenso conflicto entre ellas?

Samahara Lobatón es expuesta por una avioneta

El insólito suceso para Samahara Lobatón ocurrió en 'La Granja VIP', cuando una avioneta, enviada por seguidores de 'Los Reales', arrojó información comprometedora sobre su pasado. El objetivo era devolverle la acusación de 'roba maridos' a Samahara tras sus comentarios sobre Gabriela Herrera y Diego Chávarri.

Según lo relatado anteriormente por Magaly Medina, Melody, la 'prima' de Samahara Lobatón, ya había acusado a Samahara de involucrarse con Youna mientras estaban juntos, resultando en que él se convirtiera en el padre de su hija.

Esto generó un caos en el reality show, con Gabriela Herrera tomando la iniciativa de enfrentarla al recordar su relación con la pareja de su 'prima'. Herrera rechazó que Samahara usara acusaciones similares cuando ella misma estaba involucrada en una situación similar.

“Todo esto es ridículo, que me acuse a mí...esta forma de actuar es absurda...”, continuó diciendo mientras Samahara defendía su relación indicando que Youna, quien es el padre de su hija, fue realmente quien se involucró.

“Samahara comenzó una relación con el padre de mi hija. No le quité el novio a una amiga que me ofreció su casa, tú fuiste quien se involucró en la casa de Mayra”, replicó Gabriela mientras continuaba la acalorada discusión.