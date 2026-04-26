Magaly Medina recurrió a sus redes sociales para anunciar que ya se instaló en su nueva casa junto a un notario .

Magaly Medina compartió con sus seguidores uno de los momentos más importantes de su vida personal al anunciar la adquisición de una nueva vivienda junto a su esposo, el notario Alfredo Zambrano. A través de sus redes sociales, la presentadora difundió la noticia y dejó ver algunos espacios de su nuevo hogar, manifestando su entusiasmo por esta nueva etapa.

El anuncio fue difundido mediante un video en TikTok. En el clip, Medina mostró parte de la cocina y escribió: “Cuando me preguntan por qué ando feliz como una lombriz… es porque estoy disfrutando mi casita nueva”. La reacción de sus seguidores fue inmediata.

La conductora de ATV y Zambrano llevan nueve años de matrimonio, y este logro representó un motivo de satisfacción para ambos. Frente a los mensajes de felicitación, Medina precisó el origen del avance: “¡Y el de mi esposo! Esta casa la compramos e hicimos los dos”, respondió a una usuaria, resaltando el esfuerzo compartido en su relación.

El apoyo mutuo entre ambos quedó evidenciado en su interacción con el público. Medina subrayó que tanto ella como su esposo han contribuido al cumplimiento de este objetivo, resultado de años de trabajo. Sus palabras generaron respaldo y reconocimiento por parte de sus seguidores, quienes valoraron su postura sobre el trabajo en equipo.

Consultada sobre si mostraría más ambientes de la vivienda, la presentadora optó por mantener la privacidad. “¡No quiero exponerla a las malas vibraciones! Hay mucha envidia”, afirmó, descartando un recorrido completo por su casa. Esta decisión fue apoyada por varios usuarios, quienes destacaron la importancia de proteger su espacio personal.

La nueva propiedad simboliza un cambio relevante en la vida de la pareja. Medina expresó que disfruta cada espacio y que se siente satisfecha al concretar un sueño en conjunto. El ambiente familiar y la complicidad con su esposo se posicionan como aspectos clave en esta etapa, mientras que sus seguidores interpretaron la mudanza como reflejo de su crecimiento profesional y personal.

El tierno gesto de Alfredo Zambrano a Magaly Medina

Por su parte, Alfredo Zambrano protagonizó un gesto que llamó la atención en redes sociales. El notario utilizó la azotea de su notaría en Lima para instalar una pantalla publicitaria de gran tamaño dedicada al programa 'Magaly TV La Firme'. En el video difundido, se aprecia la fachada del edificio iluminada con imágenes del espacio televisivo y de la conductora.

La publicación en TikTok fue acompañada por la frase: “Quédate donde tu esposo notario use su azotea para promocionar tu programa de TV”. Este detalle fue interpretado como una muestra de respaldo y complicidad profesional dentro de la pareja. Usuarios destacaron la importancia de este tipo de gestos en una relación expuesta constantemente al ojo público.

Entre los comentarios, se leyeron mensajes como: “Eso es amor del bueno” y “Estos detalles es lo que algunas no soportan que Magaly tiene quien la quiera y lo demuestre”, reflejando la buena acogida del gesto de Zambrano.