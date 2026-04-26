Bruno Ascenzo y Adrián Bello consolidaron su amor en una ceremonia privada en el Valle Sagrado , junto a amigos cercanos del mundo del espectáculo que los acompañaron en este día significativo.

Bruno Ascenzo y Adrián Bello sellan su amor en Cusco con boda de ensueño

Bruno Ascenzo y Adrián Bello sellan su amor en Cusco con boda de ensueño

El cineasta Bruno Ascenzo contrajo nupcias con Adrián Bello, un destacado cantautor, en una celebración reservada en el Valle Sagrado del Cusco. Este evento tuvo lugar el sábado 25 de abril, marcando un momento especial para los novios, quienes estuvieron rodeados de figuras reconocidas de la televisión y el cine.

Pocas horas después, la noticia fue confirmada por el equipo organizador que compartió algunos detalles del evento. Tras más de una década juntos, la pareja decidió formalizar su relación en un ambiente íntimo, acompañado solo por sus seres queridos más cercanos.

Boda de Bruno Ascenzo y Adrián Bello. Foto: Instagram

Consolidación de una relación de 13 años

El actor y el músico peruano vieron florecer una historia que comenzó hace 13 años. Su compromiso se hizo oficial en enero de 2025, sorprendiendo a sus admiradores con una emotiva propuesta llevada a cabo en Nueva York.

La ceremonia realizada en Cusco mantuvo la intimidad y el significado personal. Varios miembros del equipo que organizaron el evento, junto con la fotógrafa y el establecimiento anfitrión, compartieron imágenes a través de redes sociales confirmando el enlace matrimonial.

Invitados del mundo del espectáculo

Aunque la ceremonia fue exclusiva, se supo que diversas celebridades del entretenimiento estuvieron presentes. La actriz Stephanie Cayo y el cantante español Alejandro Sanz fueron vistos en Cusco días anteriores, lo que incrementó las especulaciones sobre su asistencia al evento.

Además, otros distinguidos artistas peruanos también acompañaron a la pareja en este memorable momento. Entre los nombres destacados se encuentran Denisse Dibós, Melania Urbina, Giovanni Ciccia, Gachi Rivero, Gisela Ponce de León, Luciana Blomberg y Alicia Mercado.