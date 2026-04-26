Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - ATENCIÓN| Gobierno anuncia feriado largo el 27 y 28 de abril: conoce quiénes descansan

Bruno Ascenzo y Adrián Bello sellan su amor en Cusco con boda de ensueño junto a figuras como Alejandro Sanz

Bruno Ascenzo y Adrián Bello consolidaron su amor en una ceremonia privada en el Valle Sagrado, junto a amigos cercanos del mundo del espectáculo que los acompañaron en este día significativo.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Bruno Ascenzo y Adrián Bello sellan su amor en Cusco con boda de ensueño junto a figuras como Alejandro Sanz
    Bruno Ascenzo y Adrián Bello sellan su amor en Cusco con boda de ensueño
    Bruno Ascenzo y Adrián Bello sellan su amor en Cusco con boda de ensueño junto a figuras como Alejandro Sanz

    El cineasta Bruno Ascenzo contrajo nupcias con Adrián Bello, un destacado cantautor, en una celebración reservada en el Valle Sagrado del Cusco. Este evento tuvo lugar el sábado 25 de abril, marcando un momento especial para los novios, quienes estuvieron rodeados de figuras reconocidas de la televisión y el cine.

    Pocas horas después, la noticia fue confirmada por el equipo organizador que compartió algunos detalles del evento. Tras más de una década juntos, la pareja decidió formalizar su relación en un ambiente íntimo, acompañado solo por sus seres queridos más cercanos.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Alejandra Baigorria conmueve con un profundo mensaje previo a su aniversario con Said

    Boda de Bruno Ascenzo y Adrián Bello. Foto: Instagram
    Boda de Bruno Ascenzo y Adrián Bello. Foto: Instagram

    Consolidación de una relación de 13 años

    El actor y el músico peruano vieron florecer una historia que comenzó hace 13 años. Su compromiso se hizo oficial en enero de 2025, sorprendiendo a sus admiradores con una emotiva propuesta llevada a cabo en Nueva York.

    La ceremonia realizada en Cusco mantuvo la intimidad y el significado personal. Varios miembros del equipo que organizaron el evento, junto con la fotógrafa y el establecimiento anfitrión, compartieron imágenes a través de redes sociales confirmando el enlace matrimonial.

    Invitados del mundo del espectáculo

    Aunque la ceremonia fue exclusiva, se supo que diversas celebridades del entretenimiento estuvieron presentes. La actriz Stephanie Cayo y el cantante español Alejandro Sanz fueron vistos en Cusco días anteriores, lo que incrementó las especulaciones sobre su asistencia al evento.

    Además, otros distinguidos artistas peruanos también acompañaron a la pareja en este memorable momento. Entre los nombres destacados se encuentran Denisse Dibós, Melania Urbina, Giovanni Ciccia, Gachi Rivero, Gisela Ponce de León, Luciana Blomberg y Alicia Mercado.

    Gisela Ponce de León y Alicia Mercado. Instagram
    Gisela Ponce de León y Alicia Mercado. Instagram
    SOBRE EL AUTOR:
    Bruno Ascenzo y Adrián Bello sellan su amor en Cusco con boda de ensueño junto a figuras como Alejandro Sanz
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Alejandra Baigorria conmueve con un profundo mensaje previo a su aniversario con Said

    ¡Indignada! Karla Tarazona se retira de programa en vivo tras rumor sobre Christian Domínguez y Pamela Franco

    Said Palao aparece en una camilla y con suero tras impactante mensaje de Alejandra Baigorria

    Karen Schwarz revela crisis con Ezio Oliva y deja preocupante mensaje: "Mis hijas han nacido con comodidades"

    Padres de Christian Domínguez TOMAN DRÁSTICA DECISIÓN con él tras saberse condición de su nieta y su polémica actitud

    Lo más vistos en Farándula

    Exabogado de Magaly Medina amenaza con revelar chats en plena polémica por presunta denuncia

    Difunden asombrosas fotos de Florcita tras salida de Susy Díaz de su propia casa

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Panini

    PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Flying Squirrel Parque de Inflables

    FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

    PRECIO

    S/ 22.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;