Alejandra Baigorria conmemora su primer aniversario con Said Palao el 26 de abril y dejó a todos boquiabiertos al expresar una reflexión significativa en medio de su crisis con el chico reality.

Alejada de la celebración de su primer aniversario matrimonial con Said Palao, Alejandra Baigorria sorprendió al público con un mensaje personal que resonó en las redes. Desde su Instagram, la empresaria develó la valentía con la que enfrenta momentos difíciles, en contextos donde se especula sobre su relación.

Alejandra Baigorria se desahoga públicamente antes de su aniversario con Said Palao

“¿Qué te da tanta fuerza?”, le consultaron en sus historias de Instagram. Alejandra Baigorria se sinceró ante la pregunta, compartiendo qué la mantiene fuerte durante estos días de complejidad: “La vida es efímera...todo se supera. Mis sueños y metas son mi anclaje. No permito que nadie interfiera con mis aspiraciones. Siempre hay una salida”.

La exfigura de 'Esto es guerra' detalló los hábitos que la fortalecen en tiempos adversos, destacando la importancia del autocuidado y su compromiso con el desarrollo personal.

“Practico deporte, me cuido; sentirme bien físicamente me da energía. Y confío en que Dios tiene grandes planes para mí. Trabajo arduamente y me desconecto del ruido externo”, explicó al hablar de cómo cuida de sí misma a pesar de las dificultades.

Fuente: Instagram

Reacción del padre de Alejandra Baigorria sobre Said Palao

El regreso de los padres de Alejandra Baigorria a Lima, luego de asistir a un evento en España para condecorarla por su carrera empresarial, suscitó interés en el aeropuerto Jorge Chávez. Aunque la visita se centró en celebrar su logro internacional, rápidamente las miradas se dirigieron hacia las especulaciones sobre su vida sentimental con Said Palao.

En medio del revuelo, los periodistas abordaron a sus padres buscando su opinión sobre la supuesta crisis de pareja. Sergio Baigorria, el padre de Alejandra, se expresó brevemente, mostrando una postura discreta ante el tema conflictivo.

Durante su interacción con 'Amor y Fuego', el alcalde de Chaclacayo no quiso profundizar en el debate y resaltó el éxito profesional de su hija. Sin embargo, al verse presionado, lanzó un comentario que resonó: “En disputas de dos, el tercero es chismoso o busca atención”.