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Espectáculos - Querido actor y exconductor peruano de TV se aleja de todo y ahora vive aislado del mundo acompañado de sus 4 perros

Vania Bludau lanza dura crítica tras el perdón de Alejandra Baigorria y arremete contra Said Palao: "Me da asco"

Vania Bludau sorprendió al cuestionar el perdón de Alejandra Baigorria, dejó clara su postura sobre la lealtad y evidenció distancia en su amistad.

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    Vania Bludau lanza dura crítica tras el perdón de Alejandra Baigorria y arremete contra Said Palao: "Me da asco"
    Vania Bludau opina sobre el perdón de Alejandra Baigorria y arremete contra Said Palao. | Composición Wapa
    Vania Bludau lanza dura crítica tras el perdón de Alejandra Baigorria y arremete contra Said Palao: "Me da asco"

    Vania Bludau, amiga de Alejandra Baigorria desde su etapa en realities, se pronunció con firmeza sobre la decisión de perdonar a Said Palao tras el polémico ampay en Argentina. En declaraciones para 'Amor y Fuego', la modelo y empresaria dejó en claro que, desde su perspectiva, las faltas de respeto en una relación no son negociables y que este tipo de situaciones simplemente no se perdonan.

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    Vania Bludau rechaza perdón de Alejandra a Said Palao

    En el programa 'Amor y Fuego', Vania Bludau se refirió a la situación que atraviesa Alejandra Baigorria. Además, señaló que, pese a la amistad que las une, no ha sido buscada por la empresaria para pedirle algún consejo.

    Lo que yo opino, como mujer, sobre lo que he visto es como todas las peruanas, que es una falta de respeto grandísima y esas cosas no se perdonan, no”, afirmó.

    Para la ex chica reality, incluso las insinuaciones o coqueteos ya constituyen una traición: “No me tienen que ser infiel para llegar a un acto de infidelidad, acostarse, besarse, para mí no, con tal de hablar con alguien más a mis espaldas, mensajearse también es infidelidad para mí, coquetear está super mal. Yo no aguanto pulgas”.

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    Bludau fue más allá y confesó que quedó impactada al ver las imágenes de Said, Mario y Patricio en Argentina. “Sí me sorprendí, nadie se lo esperaba de los tres. A mí me da asco eso, tener una pareja... se me viene muchas cosas a la cabeza, después de eso ¿qué hicieron? ¿puedes estar con tu esposa o tu novia, normal?”, sostuvo, dejando en evidencia su rechazo frente a lo ocurrido.

    ¿Alejandra Baigorria y Vania Bludau están distanciadas?

    En otro momento de la entrevista, Vania Bludau dejó entrever que su vínculo con Alejandra Baigorria ya no es tan cercano como antes. Si bien expresó el cariño que aún le tiene, aclaró que actualmente no forma parte de su círculo más íntimo.

    “Siento que todo el mundo le va a decir mil cosas y cuando alguien quiere buscar la opinión o el consejo de una amiga, lo busca. En este caso, ella no me ha preguntado nada, ni nada. Yo creo que está bien con su entorno más cercano”, afirmó.

    Bludau comentó que, tras lo ocurrido, decidió escribirle para brindarle su apoyo, pero no mantuvieron mayor contacto. “Atiné a mandarle un mensaje que la quería mucho...

    SOBRE EL AUTOR:
    Vania Bludau lanza dura crítica tras el perdón de Alejandra Baigorria y arremete contra Said Palao: "Me da asco"
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

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