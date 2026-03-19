Vania Bludau “REAPARECE” en medio de revelarse que habría coincidido con Mario Irivarren en aeropuerto | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

Vania Bludau “REAPARECE” en medio de revelarse que habría coincidido con Mario Irivarren en aeropuerto | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

¡No se mantuvo al margen de la polémica! La mañana de este jueves 19 de marzo, el chico reality Mario Irivarren fue visto en el aeropuerto saliendo del país, luego de ser ampayado siéndole infiel a su ahora expareja, Onelia Molina, lo que habría provocado el fin de su relación. De manera llamativa, la influencer Vania Bludautambién emprendía un viaje ese mismo día y, frente a las preguntas, decidió pronunciarse a través de sus redes sociales.

Mediante su cuenta de Instagram, la amiga de Alejandra Baigorria generó revuelo al compartir un mensaje que muchos consideraron polémico, en medio del escándalo por el ampay de Mario Irivarren y Said Palao, quienes fueron captados de fiesta con otras mujeres en Argentina.

“Buenos días, a continuación mi humilde opinión… Yo opino que el color rojo me queda espectacular y la única que logró convencerme es mi amiga. (…) Yo opino que tengo el lujo de ser amiga de Pablo del Águila, profe de jazz, coreógrafo de teatro musical en obras increíbles y además, baila marinera precioso”, escribió Vania Bludau en sus redes.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que, pese a su cercanía con Alejandra Baigorria, no emitiera un pronunciamiento directo sobre la situación. Asimismo, tampoco se refirió a la coincidencia de haber viajado el mismo día que Mario Irivarren.