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Vania Bludau “reaparece” en medio de revelarse que habría coincidido con Mario Irivarren en aeropuerto

Vania Bludau apareció en aeropuerto después del ampay de Mario Irivarren y Said Palao.

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    Vania Bludau “reaparece” en medio de revelarse que habría coincidido con Mario Irivarren en aeropuerto
    Vania Bludau “REAPARECE” en medio de revelarse que habría coincidido con Mario Irivarren en aeropuerto | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión
    Vania Bludau “reaparece” en medio de revelarse que habría coincidido con Mario Irivarren en aeropuerto

    ¡No se mantuvo al margen de la polémica! La mañana de este jueves 19 de marzo, el chico reality Mario Irivarren fue visto en el aeropuerto saliendo del país, luego de ser ampayado siéndole infiel a su ahora expareja, Onelia Molina, lo que habría provocado el fin de su relación. De manera llamativa, la influencer Vania Bludautambién emprendía un viaje ese mismo día y, frente a las preguntas, decidió pronunciarse a través de sus redes sociales.

    Mediante su cuenta de Instagram, la amiga de Alejandra Baigorria generó revuelo al compartir un mensaje que muchos consideraron polémico, en medio del escándalo por el ampay de Mario Irivarren y Said Palao, quienes fueron captados de fiesta con otras mujeres en Argentina.

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    “Buenos días, a continuación mi humilde opinión… Yo opino que el color rojo me queda espectacular y la única que logró convencerme es mi amiga. (…) Yo opino que tengo el lujo de ser amiga de Pablo del Águila, profe de jazz, coreógrafo de teatro musical en obras increíbles y además, baila marinera precioso”, escribió Vania Bludau en sus redes.

    Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que, pese a su cercanía con Alejandra Baigorria, no emitiera un pronunciamiento directo sobre la situación. Asimismo, tampoco se refirió a la coincidencia de haber viajado el mismo día que Mario Irivarren.

    Por otro lado, Vania Bludau descartó una posible reconciliación con su expareja. ‘Todos saben por qué mi relación con él (Mario Irivarren) terminó. Creo que está de más hablar de ese tema’, declaró ante la prensa.

    SOBRE EL AUTOR:
    Vania Bludau “reaparece” en medio de revelarse que habría coincidido con Mario Irivarren en aeropuerto
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

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