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Said Palao reaparece destrozado para pedirle perdón a Ale Baigorria por traicionarla

Said Palao apareció en EEG para pedirle disculpas a su esposa, Alejandra Baigorria.

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    Said Palao reaparece destrozado para pedirle perdón a Ale Baigorria por traicionarla
    Said Palao reaparece DESTROZADO para pedirle perdón a Ale Baigorria por TRAICIONARLA | Créditos: Composición Wapa | Fuente: América
    Said Palao reaparece destrozado para pedirle perdón a Ale Baigorria por traicionarla

    Said Palao finalmente decidió hablar luego de ser captado con otras mujeres en Argentina. El chico reality ofreció disculpas públicas a su esposa, Alejandra Baigorria, quien ha sido blanco de críticas en redes sociales a raíz del escándalo. Además, el ingeniero aseguró que hará todo lo posible por recuperar su matrimonio; sin embargo, si ella decide no perdonarlo, respetará su decisión y permitirá que rehaga su vida con otra persona.

    Durante la emisión del programa 'Esto es Guerra', el conductor le dio la oportunidad de pronunciarse sobre lo ocurrido. En ese momento, el deportista no dudó en expresar su arrepentimiento y pedirle perdón a su esposa por haberla expuesto a una situación incómoda, marcada por críticas y cuestionamientos sobre el futuro de su relación.

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    SOBRE EL AUTOR:
    Said Palao reaparece destrozado para pedirle perdón a Ale Baigorria por traicionarla
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

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