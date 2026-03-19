Said Palao reaparece destrozado para pedirle perdón a Ale Baigorria por traicionarlaÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Said Palao finalmente decidió hablar luego de ser captado con otras mujeres en Argentina. El chico reality ofreció disculpas públicas a su esposa, Alejandra Baigorria, quien ha sido blanco de críticas en redes sociales a raíz del escándalo. Además, el ingeniero aseguró que hará todo lo posible por recuperar su matrimonio; sin embargo, si ella decide no perdonarlo, respetará su decisión y permitirá que rehaga su vida con otra persona.
Durante la emisión del programa 'Esto es Guerra', el conductor le dio la oportunidad de pronunciarse sobre lo ocurrido. En ese momento, el deportista no dudó en expresar su arrepentimiento y pedirle perdón a su esposa por haberla expuesto a una situación incómoda, marcada por críticas y cuestionamientos sobre el futuro de su relación.
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