Said Palao finalmente decidió hablar luego de ser captado con otras mujeres en Argentina. El chico reality ofreció disculpas públicas a su esposa, Alejandra Baigorria, quien ha sido blanco de críticas en redes sociales a raíz del escándalo. Además, el ingeniero aseguró que hará todo lo posible por recuperar su matrimonio; sin embargo, si ella decide no perdonarlo, respetará su decisión y permitirá que rehaga su vida con otra persona.