El escándalo que rodea el viaje de Said Palao a Argentina sigue generando repercusiones en la farándula peruana, y esta vez Alejandra Baigorria decidió hablar por primera vez sobre el tema. La empresaria utilizó sus redes para referirse al difícil momento que atraviesa tras la difusión de las imágenes. En su mensaje, reconoció que la situación ha impactado directamente en su vida personal. Además, reveló cómo se encuentra su matrimonio con Said Palao.

Alejandra Baigorria se sincera sobre su matrimonio con Said Palao tras polémico ampay

La empresaria e influencer Alejandra Baigorria decidió pronunciarse públicamente luego de que las imágenes protagonizadas por Said Palao durante su viaje a Argentina generaran un fuerte revuelo en la farándula peruana. La exchica reality utilizó su canal de difusión para dirigirse a sus seguidores y explicar por qué había optado por mantenerse en silencio frente a la polémica que rodea su matrimonio.

Visiblemente afectada, la también conocida como la ‘Gringa de Gamarra’ reconoció que atraviesa un momento difícil y que aún no tiene claro cuál será el rumbo de su relación ni las decisiones que tomará respecto a su vida personal y familiar. En ese contexto, pidió comprensión a quienes siguen de cerca su situación y explicó que necesita espacio para procesar lo ocurrido.

Durante su mensaje, Baigorria fue sincera sobre el estado emocional en el que se encuentra y dejó en claro que todavía no tiene respuestas sobre lo que sucederá con su matrimonio con Said Palao.

“Todavía yo no sé qué va a pasar conmigo, yo no sé qué va a pasar con mi familia, yo no sé nada. Necesito un tiempo para poder respirar, para poder asumir, para poder pensar”, comentó con pesar sobre el estado en que se encuentra su relación.

“La gente dice: '¡No! ¡Porque tú eres así!', '¡Porque tú eres asá!'. No. No. Pónganse en mi lugar. O sea, hay mucho en juego, hay muchas cosas que analizar, hay muchas cosas que conversar… Y es así. Y al final, la decisión de todo la voy a tomar yo, y yo no estoy haciendo daño a nadie por actuar de la manera en la que yo considero que debo actuar”, agregó.

La ‘Gringa de Gamarra’ dejó en claro que no tiene claro cuál será su próximo movimiento, pero agradeció el apoyo que ha recibido y advirtió que seguirá fuerte y trabajando sin importar lo que pase.

“No puedo decirles más porque no sé todavía qué hacer. Entonces, nada… Les mando un beso. Espero que entiendan, que comprendan que no es fácil. Agradecer el apoyo de ustedes y por favor sean empáticos, porque no solamente conmigo, sino con todas las personas que pasan malos momentos. Es feo burlarse, es feo mofarse, es feo decirte que te lo mereces, es feo desearte la muerte. Eso no debería existir, porque realmente yo no he hecho nada para recibir eso. Yo voy a seguir trabajando, voy a seguir siendo fuerte como soy, y lo que pase mañana… no lo sé. Les mando un beso y gracias”, sostuvo.

Alejandra Baigorria explica por qué sigue trabajando en medio de la polémica

En medio de la controversia generada por las imágenes de Said Palao en Argentina, Alejandra Baigorria decidió pronunciarse para aclarar por qué continúa trabajando pese a las críticas en redes sociales. La empresaria explicó que ha sido constantemente abordada por cámaras de programas de espectáculos en distintos lugares que frecuenta, lo que la llevó a dirigirse a sus seguidores para explicar su situación.

"Si he tomado la decisión de hacer este video, es porque tengo 20 cámaras abajo en el gimnasio, en mi salón de belleza; en todos los lugares a donde voy, yo entiendo de verdad a los programas que ese es su negocio, así como yo también tengo mi negocio y tengo que seguir. Y estoy siendo criticada porque si salgo a trabajar: '¡Ah! ¡Que está facturando!', '¡Que todo esto lo ha hecho adrede!', '¡Que ella ha organizado esto con Said para facturar!'. O sea, realmente hay comentarios muy dolorosos en redes. Pero también voy a rescatar la parte más importante, que es el apoyo que he recibido de ustedes y se los agradezco en el alma”, precisó.

“Con respecto a lo que está pasando, es algo que no me siento lista para hablar aún, y creo que tengo el derecho de hacerlo. Este… No la estoy pasando bien, es verdad… No quiero llorar. No me gusta que me vean así, pero es difícil para mí”, afirmó quebrándose.