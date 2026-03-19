Samahara Lobatón habló sin filtros frente a cámaras y dejó al descubierto una situación que comprometería al joven universitario

Samahara Lobatón revela detalle del hijo de Farfán | Composición: Wapa Captura de pantalla - La Granja VIP - Instagram

Samahara Lobatón revela detalle del hijo de Farfán | Composición: Wapa Captura de pantalla - La Granja VIP - Instagram

Samahara Lobatón volvió a generar polémica tras hacer una inesperada revelación sobre el hijo mayor de Jefferson Farfán durante una transmisión en vivo. La influencer dejó expuesto un detalle sobre la vida universitaria de su hermano que sorprendió a los presentes. Sus palabras no pasaron desapercibidas y rápidamente encendieron el debate. Incluso, lo dicho podría poner al joven en riesgo de enfrentar serias consecuencias en su centro de estudios.

Samahara Lobatón revela secreto del hijo mayor de Jefferson Farfán

Samahara Lobatón no se contuvo y cometió una gran infidencia al dejar expuesta una acción que haría su hermano mayor, Adriano Farfán, y que pondría en tela de juicio sus buenas calificaciones en su carrera universitaria.

Durante la transmisión en vivo de ‘La Granja VIP’ admitió que el joven de 18 años estaría utilizando la inteligencia artificial para hacer sus trabajos de la universidad, lo que lo estaría haciendo obtener un buen promedio en sus estudios en Administración.

“Mi hermano hace todo con ChatGPT. ¿Qué te crees? Tiene las mejores notas, vas a ver sus notas de la universidad, el primer ciclo y todo es 18 y 20”, comentó exponiendo así la forma en que el hijo mayor de Jefferson Farfán obtendría sus calificaciones.

Celine Aguirre, quien escuchaba estupefacta la confesión, intervino asegurando que este sería descubierto: “Pero qué, todo el mundo se tiene que dar cuenta, la gente, los profesores…”, dijo la actriz, pero Samahara insistió en que el joven pasaba desapercibido con lo que hacía.

“No, porque antes había en la UPC hay una huev…que si tú haces copy paste (Copiar, pegar) (el Turnitin), ellos se dan cuenta, pero ahora ChatGPT te hace las cosas como a ti te da la gana, el ChatGPT es un éxito”, añadió.

Las declaraciones de Samahara no fueron bien recibidas por sus compañeros, quienes la escuchaban atentos en la cocina y estuvieron de acuerdo que esto no sería correcto, pues el joven no estaría aprendiendo.

“Ya, pero ¿aprende de verdad? Esa es la pregunta”, preguntó Celine, mientras que Renato Rossini Jr coincidió: “Es por las huev…si no aprende es porque te estás engañando, no estás engañando a la universidad, te estás engañando a ti mismo y a la persona que te paga la universidad y si tú te la pagas también”, sentenció.

Samahara Lobatón admite que usó ChatGPT para aprender estrategia para ganar reality

Las confesiones de la influencer no han llegado hasta ahí, pues esta también se beneficiaría de la IA y admitió que antes de ingresar al reality usó ChatGPT para armar una estrategia que le permitiera llegar a la final.