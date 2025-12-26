Adriano, hijo de Jefferson Farfán y Melissa Klug , planea dejar Perú para continuar sus estudios en Estados Unidos, donde se interesa por Finanzas y Administración.

El hijo de Jefferson Farfán y Melissa Klug estaría a punto de iniciar una nueva etapa lejos del Perú. La empresaria chalaca reveló que su primogénito con el exfutbolista evalúa continuar sus estudios universitarios en Estados Unidos. El joven, próximo a cumplir la mayoría de edad, tendría claro su interés por carreras vinculadas al mundo empresarial.

En entrevista con el diario Trome, Melissa Klug reveló el destino que tomará su hijo mayor Adriano, fruto de su relación con Jefferson Farfán. La 'Blanca de Chucuito' reveló que Adriano, quien está a punto de cumplir sus 18 años, abandonaría el país para irse a estudiar Finanzas y Administración en los Estados Unidos.

"Él quiere estudiar Finanzas, administración en Estados Unidos. Estamos viendo ya todo para que postule y haga el intercambio, porque aquí está en la universidad estudiando Administración", reveló.

Por su parte, su hijo menor con la 'Foquita', está enfocado en el fútbol y todo parece indicar que seguiría los pasos de su padre: "Está ganando campeonatos".

La empresaria chalaca se mostró nostálgica de ver cómo sus hijos van tomando caminos separados y dejando la casa donde crecieron.

"Mis hijas son adultas, tienen su camino hecho, mis hombrecitos extenderán sus alas y solo me quedaré con Cayetana, después de sentir tantas risas en casa, tanto ruido, el silencio va llegando, pero sé que es parte de la vida y que tengo su amor por siempre", sostuvo.

¿Cuántos hijos tiene Melissa Klug y quiénes son sus padres?

Melissa Klug es madre de seis hijos fruto de diferentes relaciones amorosas a lo largo de su vida. Su primogénita es Gianella Marquina, nacida de su relación con el empresario Raúl Marquina cuando ella era muy joven. Posteriormente, tuvo a Samahara Lobatón y Melissa Lobatón, ambas hijas del exfutbolista Abel Lobatón, con quien también vivió un romance en sus años adolescentes.