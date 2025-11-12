Wapa.pe
ES OFICIAL | Sedapal anuncia MASIVO corte de agua este 12 de noviembre en varios distritos de Lima hasta por 12 horas

Melissa Klug se somete a radical cambio físico tras separarse de Jesús Barco: "Ya me verás"

Melissa Klug se sometió a una cirugía estética tras su ruptura con Jesús Barco y se encuentra en proceso de recuperación, prometiendo sorprender al volver.

    Melissa Klug se somete a radical cambio físico tras separarse de Jesús Barco: "Ya me verás"
    Melissa Klug se sometió a cirugía estética | Composición: Wapa / Captura de pantalla
    Melissa Klug se somete a radical cambio físico tras separarse de Jesús Barco: "Ya me verás"

    Tras su reciente ruptura con Jesús Barco, Melissa Klug apostó por un cambio radical y decidió someterse a una cirugía estética. La popular “Blanca de Chucuito” se encuentra recuperándose de dos importantes procedimientos, y asegura que pronto mostrará su transformación.

    wapa.pe

    Melissa Klug se somete a una cirugía estética y promete reaparecer “renovada” tras su ruptura con Jesús Barco

    Melissa Klug vuelve a ser noticia, esta vez por su reciente paso por el quirófano. La empresaria decidió realizarse una abdominoplastia y una reducción de mamas, según confirmó ella misma al programa ‘América Hoy’. La “Blanca de Chucuito” reveló que se encuentra en pleno proceso de recuperación y que muy pronto mostrará su renovada figura ante las cámaras.

    Durante la última edición del programa matutino, se compartieron los mensajes que Melissa envió a la producción, en los que habló sobre su estado actual. “Estoy días de operada, estoy toda hinchada, en unas semanas voy al canal. Ya me verás”, comentó la chalaca, dejando claro que planea su regreso con fuerza.

    Por su parte, la cirujana plástica Roma Coletti confirmó que la intervención se realizó recientemente y que la empresaria atraviesa una recuperación progresiva. “Recién la he operado, a las justas camina. Ella es súper sensible”, explicó la especialista, reconocida por trabajar con figuras de la salsa como Paula Arias, Kate Candela, María Gracia Polanco y Daniela Darcourt.

    A través de sus redes sociales, Melissa también se dirigió a sus seguidores para agradecer el apoyo y prometer una nueva versión de sí misma. “Estoy en plena recuperación. Apenas esté lista en todos los canales me verán y en mis redes sociales, obviamente”, señaló, dejando entrever que su próxima aparición promete dar que hablar.

    wapa.pe

    Los retoques estéticos de Melissa Klug tras su paso por el quirófano

    Melissa Klug decidió dar un nuevo paso en su transformación física y someterse a varios procedimientos estéticos. Según se dio a conocer, la empresaria optó por una abdominoplastia, una reducción de mamas y una remodelación costal, una técnica quirúrgica que busca estilizar la figura al reducir el tamaño de la cintura mediante la modificación de las costillas.

    La decisión de Melissa no fue impulsiva. Después de seis embarazos, la “Blanca de Chucuito” enfrentó los cambios naturales que afectan la piel, el peso y la forma del cuerpo. Con esta intervención, busca recuperar su silueta y sentirse completamente renovada.

