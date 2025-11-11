Wapa.pe
ES OFICIAL | Sedapal anuncia MASIVO corte de agua este 12 de noviembre en varios distritos de Lima hasta por 12 horas

Melissa Klug reacciona con duro mensaje a sus hijas tras incómoda escena de Gianella Marquina en plena vía pública: "¿Te sientes orgullosa?"

Melissa Klug rompe su silencio tras la viralización de un video de su hija Gianella Marquina en aparente estado de ebriedad, compartiendo un emotivo mensaje en Instagram.

    Melissa Klug manda mensaje tras escena de su hija Gianella | Composición: Wapa / Captura de pantalla Instagram
    Melissa Klug rompió su silencio y reapareció en redes sociales tras la difusión de un video en el que su hija mayor Gianella Marquina aparece en aparente estado de ebriedad. La empresaria usó su cuenta de Instagram para compartir un mensaje dirigido a sus hijas, luego de que las imágenes se viralizaran en televisión y redes.

    Melissa Klug se pronuncia tras vergonzosa escena de su hija Gianella Marquina

    A través de su cuenta de Instagram, Melissa Klug compartió un conmovedor mensaje con palabras dedicadas a sus hijas, esto, luego de que se viralizaran imágenes de su hija mayor Gianella Marquina, quien fue captada por las cámaras de ‘Amor y Fuego’ en presunto estado de ebriedad.

    La empresaria chalaca dejó en claro que, pese a lo que pase, sus hijas siempre serán su más grande orgullo. “¿Te sientes orgullosa de tus hijas?”, le preguntó un usuario y esta no dudó en responderle.

    "Me siento inmensamente orgullosa de cada uno de ellos y de la familia que juntos hemos construido y en los seres humanos que se han convertido y profesionales", se lee en su respuesta dejando en claro que está orgullosa de la familia que tiene.

    ¿Cómo fue captada Gianella Marquina?

    El programa ‘Amor y Fuego’ presentó un informe sobre las movidas noches de fiesta en la farándula peruana, donde una de las apariciones más comentadas fue la de Gianella Marquina, hija mayor de Melissa Klug. La joven, que suele mantenerse alejada de los reflectores, fue captada disfrutando de una reunión con amigos.

    En las imágenes se le observa sonriente y pasándola bien, aunque el detalle que más llamó la atención fue su estado al momento de retirarse. “Da la sensación que la muchacha estuviera sazonada y se despide de sus amigos con besos volados”, comentó el reportero del programa, al notar que Gianella parecía tener dificultad para mantener el equilibrio.

    La situación generó diversas reacciones en redes sociales, ya que Gianella Marquina ha sido reconocida por su perfil discreto y su comportamiento reservado frente a la exposición mediática.

    SOBRE EL AUTOR:
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

