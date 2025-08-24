Wapa.pe
Melissa Klug se quiebra al hablar con orgullo de su hija Gianella Marquina: "Es súper correcta, su padre nunca la abandonó"

Melissa Klug se quiebra al hablar con orgullo de su hija Gianella Marquina: "Es súper correcta, su padre nunca la abandonó"

Melissa Klug se emocionó al hablar de Gianella Marquina, quien ya es abogada. La empresaria destacó el apoyo de su expareja, Raúl Marquina, en la formación de su hija.

    Melissa Klug se quiebra al hablar con orgullo de su hija Gianella Marquina: "Es súper correcta, su padre nunca la abandonó"
    Melissa Klug habla con orgullo de su hija Gianella Marquina | Composición: Wapa Captura de pantalla - Instagram
    Melissa Klug se quiebra al hablar con orgullo de su hija Gianella Marquina: "Es súper correcta, su padre nunca la abandonó"

    Melissa Klug no pudo contener las lágrimas al hablar con orgullo de su hija mayor, Gianella Marquina. La 'Blanca de Chucuito' se emocionó al contar que su engreída, fruto de su relación con Raúl Marquina, ya es abogada y detalló que los logros de su hija, en gran parte se deben al apoyo que recibió de su padre, quien jamás la abandonó.

    wapa.pe

    Melissa Klug se emociona al hablar de su hija Gianella Marquina

    En la reciente edición de 'Esta Noche', la 'Chola' Chabuca logró sacar las lágrimas de Melissa Klug, al hablar sobre su hija mayor, Gianella Marquina. "Yo era muy joven (...) Iba a luchar por ella y que iba a ser la niña más feliz, profesional y lo he cumplido", contó recordando su maternidad a corta edad.

    "Ahora es abogada, licenciada, ahora es mi abogada", dijo entre risas y con lágrimas en sus ojos. "Es una niña súper correcta, ya es independiente, no vive en la casa, es maravillosa", añadió. Además, la empresaria reconoció el apoyo de Raúl Marquina como padre de la joven.

    "Tengo que reconocer, decirlo, que fue también gracias a su padre. Su padre nunca la abandonó, siempre estuvo presente, le pagó los estudios, su carrera universitaria, siempre ha estado con ella. Tiene un excelente padre, de verdad que Raulito se lo merece", sostuvo hablando de cómo es su expareja en su paternidad.

    wapa.pe

    Gianella Marquina y la vez que dedicó emotivo mensaje a Melissa Klug y Raúl Marquina

    Gianella Marquina, hija mayor de Melissa Klug, alcanzó una de sus metas más importantes al obtener su título como abogada. La joven utilizó sus redes sociales para compartir con orgullo este logro académico y expresar su gratitud a quienes estuvieron presentes en cada etapa de su formación.

    La exestudiante de Derecho de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas se mostró emocionada al recordar todo el esfuerzo que implicó llegar hasta este punto y el apoyo incondicional que recibió de sus seres queridos.

    “Graduada por fin. Gracias a todos por sus saludos y lindas palabras, muchos de ustedes me siguen desde cachimba y han vivido esta etapa conmigo, cada examen, cada locura en cada ciclo y mil cosas más. Mil gracias por todo su apoyo y amor. Gracias a mis amigas hermosas con las que pasé cada noche quemando pestañas (no salen todas en la foto), pero ustedes saben que las amo y agradezco todo su apoyo y paciencia porque todas sabemos el estrés que hemos pasamos a lo largo de la carrera, pero se logró y eso es lo importante. Estudiar derecho es agotador, pero es hermoso ver los frutos de todo tu esfuerzo”, escribió.

    Finalmente, la hermana de Samahara Lobatón dedicó unas sentidas palabras a sus padres, quienes se convirtieron en pilares fundamentales para alcanzar este éxito profesional.

    “Finalmente, gracias a mis padres Melissa Klug y Raúl Marquina por haberme dado las alas, haberme apoyado en cada decisión y haber sido tan buenos y perseverantes conmigo en toda esta etapa tan bonita, gracias por ser mi motor e inspiración, los amo”, agregó.

    ;