Melissa Klug compartió los motivos de su reconciliación con Jesús Barco, rompiendo su silencio tras terminar con él a inicios del 2024.

La relación entre Melissa Klug y Jesús Barco fue tema de conversación nuevamente luego de que la empresaria revelara detalles de su reconciliación, luego de un año de su ruptura. La pareja no tardó mucho tiempo en apostar por el amor y dejó atrás la polémica y ahora, un año más tarde, la Blanca de Chucuito explicó cuáles fueron los motivos que la llevaron a perdonar al futbolista.

Melissa Klug revela por qué decidió perdonar a Jesús Barco tras polémica con mensajes

Melissa Klug volvió a hablar de su relación con Jesús Barco y sorprendió con una confesión en el programa de la Chola Chabuca. La empresaria recordó que a inicios de 2024 puso fin a su romance con el futbolista, pero explicó los motivos que la llevaron, tiempo después, a darle una segunda oportunidad al padre de su hija menor.

La popular Blanca de Chucuito dejó en claro que nunca existió una infidelidad como tal, pero sí una situación que consideró inaceptable en aquel momento. "Él no me engañó. Para mí una falta de respeto es responder mensajes a otra persona, yo por eso corté la relación, porque para mí eso es una falta de respeto", explicó en el set.

Melissa precisó que su molestia radicó en las interacciones digitales que Barco tuvo con otras mujeres. "Reaccionar a historias, responder, eso no me parece", sentenció la empresaria chalaca, dejando claro que ese comportamiento fue el detonante de la ruptura.

Hoy, pese a la polémica, Klug decidió apostar nuevamente por su relación con el futbolista, demostrando que han logrado superar esa etapa complicada y priorizando la estabilidad de su familia.

Melissa Klug recuerda cómo fue su último acercamiento con Jefferson Farfán

Melissa Klug volvió a referirse a Jefferson Farfán durante una reciente entrevista en el programa Esta noche, de la Chola Chabuca. La empresaria relató que, hace unos años, logró mantener un vínculo cordial con el exfutbolista y padre de dos de sus hijos. Sin embargo, señaló que esa etapa llegó a su fin hace aproximadamente tres años y desde entonces el trato cambió por completo.

“Hace años tuvimos como un acercamiento con el papá de mis hijos donde podíamos tener un diálogo cordial, nos podíamos sentar en una mesa a conversar. Eso se rompió hace muchos años, creo que unos tres años, y desde ahí ya no hay más contacto, solamente entre abogados”, comentó Klug ante cámaras.

La popular Blanca de Chucuito reconoció que, en medio de sus desacuerdos legales, existió una época en la que ambos podían dialogar con madurez. Hoy, en cambio, todo contacto se limita a sus representantes legales. Incluso mencionó que, aunque se han cruzado en eventos sociales, no han tenido mayor interacción.