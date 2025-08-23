La popular ‘blanca de Chucuito’ pidió que la pensión se extienda hasta los 28 años, alegando que sus hijos “están más grandes y gastan más”.

Melissa Klug y Jefferson Farfán enfrentan nuevamente un conflicto legal por la pensión de sus dos hijos. De acuerdo con Janet Barboza, la empresaria busca que el exfutbolista continúe pagando S/43 mil mensuales hasta que los jóvenes cumplan 28 años.

Su solicitud se fundamenta en que los gastos actuales son mayores y en que el acuerdo establecido en su momento se dio cuando los menores tenían entre tres y siete años, situación que ahora habría cambiado.

¿Es legal que la pensión se extienda hasta los 28 años?

La petición de Melissa Klug ha despertado opiniones divididas entre especialistas y figuras de la televisión. La ley peruana permite extender la pensión hasta que los hijos concluyan sus estudios universitarios; sin embargo, establecer los 28 años como límite resulta controversial.

Ethel Pozo comentó que una carrera normalmente finaliza alrededor de los 23, por lo que considera poco razonable alargarlo más. En tanto, Valeria Piazza cuestionó si Jefferson Farfán debería hacerse cargo también de maestrías o doctorados, remarcando que en algún punto los jóvenes deben independizarse y comenzar a trabajar, por lo que el pedido luce excesivo.

Melissa Klug justifica su pedido: “Lo hago por la educación de mis hijos”