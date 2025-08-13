Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Madre de Suheyn Cipriani 'explota' tras revelaciones de su hija en 'El Valor de la Verdad'

Melissa Klug ‘SUPLICA’ a Farfán acabar con las demandas tras conocer que habría perdido juicio de millón de soles

Melissa Klug pide a Jefferson Farfán llegar a un acuerdo para acabar con los problemas legales. La 'Blanca de Chucuito' quiere fumar la pipa de la paz.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Melissa Klug ‘SUPLICA’ a Farfán acabar con las demandas tras conocer que habría perdido juicio de millón de soles
    Melissa Klug comenta que solo desea el bienestar de sus hijos. | Composición Wapa.
    Melissa Klug ‘SUPLICA’ a Farfán acabar con las demandas tras conocer que habría perdido juicio de millón de soles

    Melissa Klug instó a Jefferson Farfán a dar por concluidos los conflictos legales entre ambos, después de que se revelara que deberá abonarle un millón de soles al exfutbolista tras perder un proceso judicial.

    El conflicto legal entre Melissa Klug y Jefferson Farfán sumó un nuevo episodio luego de que el exfutbolista no asistiera a la primera audiencia de conciliación solicitada por la empresaria, quien busca un aumento en la pensión de alimentos para sus hijos.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Madre de Suheyn Cipriani 'explota' tras revelaciones de su hija en 'El Valor de la Verdad': "¡No, dime por qué!"

    La primera convocatoria quedó en el aire

    La reunión estaba programada para el martes 12 de agosto; sin embargo, la ‘Foquita’ no se presentó. “Si bien es cierto estos procesos los empezó él, pidiendo una reducción de alimentos, yo pedí un aumento y ahora se ha centrado en un solo proceso, se han acumulado…”, explicó Klug en el programa América Hoy.

    El abogado de la chalaca, Wilmer Arica, advirtió que la segunda convocatoria se realizará el 26 de agosto y que, si Farfán no asiste, el caso pasará directamente al Poder Judicial. “En ese caso que no asistiera a la segunda invitación, establecida para este 26 de agosto, corresponde acudir al Poder Judicial a fin que se fije una pensión a favor de sus hijos”, precisó.

    Melissa busca cerrar el capítulo legal

    Melissa Klug reveló que la representante legal del exseleccionado le informó que no recibió la notificación de la primera cita. Pese a ello, mantiene la esperanza de un acuerdo. “Yo de verdad, de todo corazón, espero conciliar. Él me ha llenado de procesos judiciales hace diez años, vengo batallando muchos juicios y espero que este 26, que es la última citación, se llegue a buen puerto y podamos conciliar por nuestros hijos”, afirmó.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEE: Génesis Tapia, candidata al Congreso, genera controversia al desconcer funciones parlamentarias: “La censura es cuando se censuran”

    “Lo más importante es la educación”

    La empresaria destacó que su principal interés es garantizar la formación profesional de sus hijos. “Mientras mis hijos terminen su carrera universitaria y él lo pueda pagar, yo estoy feliz con eso, quiero conciliar, llevar la fiesta en paz”, agregó la ‘Blanca de Chucuito’.

    SOBRE EL AUTOR:
    Melissa Klug ‘SUPLICA’ a Farfán acabar con las demandas tras conocer que habría perdido juicio de millón de soles
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Madre de Suheyn Cipriani 'explota' tras revelaciones de su hija en 'El Valor de la Verdad': "¡No, dime por qué!"

    Monique Pardo gana juicio y logra compensación por accidente en programa de Gisela Valcárcel

    Ernesto Pimentel conmueve al revelar íntimo dolor por la pérdida de un hijo: "Dejó un vacío muy doloroso"

    La radical transformación de vida de Ernesto Jiménez: De chico reality y conductor de programa a brillar lejos de la TV

    Pamela López revela sentir temor por Paul Michael por llamadas de Christian Cueva

    Lo más vistos en Farándula

    Padre de Suheyn Cipriani SE QUIEBRA al enterarse que su hija sufrió abuso a los 7 años: "Debí estar ahí"

    Yahaira Plasencia sorprende con inesperada salida junto a la hija de Farfán

    Susana Alvarado se equivoca en concierto de Corazón Serrano y fans dicen: "A ella se le perdona"

    Suheyn Cipriani filtra impactantes conversaciones de César Vega cuando estaba embarazada

    Caos en concierto de Corazón Serrano: aglomeración en show deja varios heridos

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    CIRCO ATLANTIKA

    CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

    PRECIO

    S/ 39.00
    Comprar

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

    PRECIO

    S/ 17.90
    Comprar

    CIRCO MONTECARLO

    CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;