Melissa Klug ‘SUPLICA’ a Farfán acabar con las demandas tras conocer que habría perdido juicio de millón de soles

Melissa Klug pide a Jefferson Farfán llegar a un acuerdo para acabar con los problemas legales. La 'Blanca de Chucuito' quiere fumar la pipa de la paz.

Melissa Klug instó a Jefferson Farfán a dar por concluidos los conflictos legales entre ambos, después de que se revelara que deberá abonarle un millón de soles al exfutbolista tras perder un proceso judicial.

El conflicto legal entre Melissa Klug y Jefferson Farfán sumó un nuevo episodio luego de que el exfutbolista no asistiera a la primera audiencia de conciliación solicitada por la empresaria, quien busca un aumento en la pensión de alimentos para sus hijos.

La primera convocatoria quedó en el aire

La reunión estaba programada para el martes 12 de agosto; sin embargo, la ‘Foquita’ no se presentó. “Si bien es cierto estos procesos los empezó él, pidiendo una reducción de alimentos, yo pedí un aumento y ahora se ha centrado en un solo proceso, se han acumulado…”, explicó Klug en el programa América Hoy.

El abogado de la chalaca, Wilmer Arica, advirtió que la segunda convocatoria se realizará el 26 de agosto y que, si Farfán no asiste, el caso pasará directamente al Poder Judicial. “En ese caso que no asistiera a la segunda invitación, establecida para este 26 de agosto, corresponde acudir al Poder Judicial a fin que se fije una pensión a favor de sus hijos”, precisó.

Melissa busca cerrar el capítulo legal

Melissa Klug reveló que la representante legal del exseleccionado le informó que no recibió la notificación de la primera cita. Pese a ello, mantiene la esperanza de un acuerdo. “Yo de verdad, de todo corazón, espero conciliar. Él me ha llenado de procesos judiciales hace diez años, vengo batallando muchos juicios y espero que este 26, que es la última citación, se llegue a buen puerto y podamos conciliar por nuestros hijos”, afirmó.

“Lo más importante es la educación”