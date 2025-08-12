Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Perro de Onelia Molina MUERDE EN VIVO a Janet Barboza en ‘América Hoy’; conductora sorprende con su reacción

Melissa Klug se pronunció sobre ausencia de Farfán en conciliación con Darinka: "Te faltan..."

Melissa Klug directo a la yugular al compartir un mensaje directo en medio de la ausencia de Jefferson Farfán en la conciliación con la madre de su última hija, Darinka Ramírez.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Melissa Klug se pronunció sobre ausencia de Farfán en conciliación con Darinka: "Te faltan..."
    Melissa Klug llamó la atención con peculiar mensaje en redes. | Composición Wapa.
    Melissa Klug se pronunció sobre ausencia de Farfán en conciliación con Darinka: "Te faltan..."

    Melissa Klug, reconocida por su carácter directo y por no dejar pasar inadvertidos los episodios relevantes de su vida personal, vuelve a acaparar titulares tras publicar un mensaje que ha encendido las redes. Esto ocurre en medio de la segunda inasistencia de Jefferson Farfán a la audiencia de conciliación con Darinka Ramírez.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Anthony Aranda sorprende con revelación de ‘embarazo’ de Melissa Paredes: “Amor, cuida al bebé”

    Melissa Klug comparte potente frase en medio de la ausencia de Farfán en conciliación con Darinka Ramírez

    La popular empresaria publicó entre sus historias de Instagram una frase reflexiva, la cual fue tomada por muchos como una indirecta bien cargada de significados: "No te olvides de los años que tienes, son, en realidad, los años que ya no tienes. Los únicos años que realmente tienes, son los que te faltan vivir. Así que aprovéchalos".

    Este mensaje llegó en medio de un particular momento, ya que la “Foquita” no asistió a la segunda conciliación con la madre de su última hija, Darinka Ramírez. Como se sabe, la mencionada audiencia era para tocar temas relacionados con el bienestar de la menor, pero al ausentarse una vez más, ha provocado tensión y apunta a trasladarse a instancias legales.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: Xiomy Kanashiro revela que ella es quien paga sus citas con Farfán: “Lo hago para poder disfrutar”

    En medio de la polémica, Melissa Klug —expareja de Jefferson Farfán y madre de dos de sus hijos— optó por no referirse de forma directa al enfrentamiento entre el exfutbolista y Darinka Ramírez. Aun así, la frase que compartió en sus redes fue interpretada por muchos como una indirecta que encajaba a la perfección con la situación actual del exdeportista. La ‘Blanca de Chucuito’ ha dejado claro en más de una ocasión que, aunque prefiera no pronunciarse abiertamente sobre ciertos asuntos, sabe cómo valerse de las redes para lanzar mensajes que generan revuelo.

    SOBRE EL AUTOR:
    Melissa Klug se pronunció sobre ausencia de Farfán en conciliación con Darinka: "Te faltan..."
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Ernesto Pimentel conmueve al revelar íntimo dolor por la pérdida de un hijo: "Dejó un vacío muy doloroso"

    Gisela Valcárcel reúne a su familia y revela su última voluntad antes de su muerte: "No quiero cámaras en mi entierro"

    Melissa Klug se pronunció sobre ausencia de Farfán en conciliación con Darinka: "Te faltan..."

    Así fue el fastuoso quinceañero de la nieta de César Acuña que costó más de S/500 mil: “Solo un familiar lo superaría”

    Jazmín Pinedo sorprende al anunciar que tuvo PEDIDA de mano en su casa: "Ya tenemos fecha"

    Lo más vistos en Farándula

    Propiedad de Edwin Sierra podría ser DEMOLIDA: Invade 114 metros de parque en Surco

    Tula Rodríguez rompe su silencio al revelar cómo fue su primer encuentro con Pilar Arana

    La radical transformación de vida de Ernesto Jiménez: De chico reality y conductor de programa a brillar lejos de la TV

    César Vega se retira de la música tras ser detenido manejando en estado de ebriedad

    Dayanita arremete contra congresistas que usaron su nombre masculino en reconocimiento: “Quizá son unos burros”

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Benya Spa

    Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

    PRECIO

    S/ 14.90
    Comprar

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

    PRECIO

    S/ 17.90
    Comprar

    Aquatica Pool Park

    FULL DAY EN AQUATICA POOL PARK ICA: Full diversión para un niño o adulto

    PRECIO

    S/ 34.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;