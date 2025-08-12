Melissa Klug directo a la yugular al compartir un mensaje directo en medio de la ausencia de Jefferson Farfán en la conciliación con la madre de su última hija, Darinka Ramírez .

Melissa Klug, reconocida por su carácter directo y por no dejar pasar inadvertidos los episodios relevantes de su vida personal, vuelve a acaparar titulares tras publicar un mensaje que ha encendido las redes. Esto ocurre en medio de la segunda inasistencia de Jefferson Farfán a la audiencia de conciliación con Darinka Ramírez.

Melissa Klug comparte potente frase en medio de la ausencia de Farfán en conciliación con Darinka Ramírez

La popular empresaria publicó entre sus historias de Instagram una frase reflexiva, la cual fue tomada por muchos como una indirecta bien cargada de significados: "No te olvides de los años que tienes, son, en realidad, los años que ya no tienes. Los únicos años que realmente tienes, son los que te faltan vivir. Así que aprovéchalos".

Este mensaje llegó en medio de un particular momento, ya que la “Foquita” no asistió a la segunda conciliación con la madre de su última hija, Darinka Ramírez. Como se sabe, la mencionada audiencia era para tocar temas relacionados con el bienestar de la menor, pero al ausentarse una vez más, ha provocado tensión y apunta a trasladarse a instancias legales.