Melissa Klug se pronunció sobre ausencia de Farfán en conciliación con Darinka: "Te faltan..."
Melissa Klug, reconocida por su carácter directo y por no dejar pasar inadvertidos los episodios relevantes de su vida personal, vuelve a acaparar titulares tras publicar un mensaje que ha encendido las redes. Esto ocurre en medio de la segunda inasistencia de Jefferson Farfán a la audiencia de conciliación con Darinka Ramírez.
Melissa Klug comparte potente frase en medio de la ausencia de Farfán en conciliación con Darinka Ramírez
La popular empresaria publicó entre sus historias de Instagram una frase reflexiva, la cual fue tomada por muchos como una indirecta bien cargada de significados: "No te olvides de los años que tienes, son, en realidad, los años que ya no tienes. Los únicos años que realmente tienes, son los que te faltan vivir. Así que aprovéchalos".
Este mensaje llegó en medio de un particular momento, ya que la “Foquita” no asistió a la segunda conciliación con la madre de su última hija, Darinka Ramírez. Como se sabe, la mencionada audiencia era para tocar temas relacionados con el bienestar de la menor, pero al ausentarse una vez más, ha provocado tensión y apunta a trasladarse a instancias legales.
En medio de la polémica, Melissa Klug —expareja de Jefferson Farfán y madre de dos de sus hijos— optó por no referirse de forma directa al enfrentamiento entre el exfutbolista y Darinka Ramírez. Aun así, la frase que compartió en sus redes fue interpretada por muchos como una indirecta que encajaba a la perfección con la situación actual del exdeportista. La ‘Blanca de Chucuito’ ha dejado claro en más de una ocasión que, aunque prefiera no pronunciarse abiertamente sobre ciertos asuntos, sabe cómo valerse de las redes para lanzar mensajes que generan revuelo.