En una conversación para el pódcast Café con la Chevez, la exbailarina y empresaria Evelyn Vela contó, por primera vez, detalles y nombres sobre la verdadera razón por la que decidió cortar toda relación con Jefferson Farfán. La también conocida como "Reina del Sur" explicó que la ruptura ocurrió después de un tenso episodio en un bar de Barranco, donde, según su relato, el exfutbolista tuvo un gesto inaceptable hacia ella.

La entrevista, conducida por la periodista Carla Chevez, rápidamente se convirtió en tendencia en redes sociales. En ella, Vela explicó que antes de este incidente mantenía una relación cercana con Farfán, a tal punto que él solía llamarla cariñosamente "mana" o "manita". Sin embargo, ese episodio cambió por completo su relación.

El incidente en Barranco Bar entre Evelyn Vela y Jefferson Farfán

Evelyn relató que todo ocurrió en el famoso Barranco Bar, adonde había ido a disfrutar de una noche entre amigos. En ese lugar, coincidió con Melissa Klug, quien estaba acompañada por su grupo habitual. Las dos comenzaron a conversar de manera animada, pero poco después alguien en un box cercano tomó una foto y la envió directamente a Farfán.

En ese momento, una amiga de Melissa se acercó a encarar a Farfán en su mesa, y Evelyn y la empresaria chalaca la acompañaron. Fue allí cuando, según Evelyn, Farfán reaccionó de forma totalmente inapropiada.

El escupitajo de Jefferson Farfán

Durante la entrevista, Carla Chevez le preguntó directamente si la ruptura se debió a que Jefferson Farfán le escupió. Evelyn no dudó en confirmar: "Eso fue verdad. Estábamos con Melissa en un box y él en otro. Una de las chicas le reclamó algo y yo la seguí, porque Melissa también entró. Entonces le dije: ‘Oye, ¿por qué estás así?’, y él escupió. No me cayó a mí, pero sí lo hizo".