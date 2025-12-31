Wapa.pe
Gobierno detalla nueva pensión mínima de S/ 1.000 y los requisitos para acceder en 2026

    El streamer Cristopher Puente Viena, conocido como Cristorata protagonizó una polémica tras alojarse en el RBBBrito Hotel de Tarapoto junto a su novia. El momento de controversia se generó durante una transmisión de Kick en la que el creador de contenido se acercó a una trabajadora del hotel y, frente a la cámara, le pidió que le invite dos papas fritas que supuestamente eran parte de un pedido para otro huésped. La mujer accedió y el hecho rápidamente se viralizó en redes sociales.

    Hotel despide a dos trabajadores tras incidente con streamer Cristorata

    De acuerdo al clip viral en Kick, el streamer Cristorata grabó contenido en el hotel RBBBrito Hotel y se generó polémica luego de sugerirle a una trabajadora que le invite papas fritas de un carrito de servicio de alimentos. "Pero una (papa frita), no creo que se den cuenta. Pero díganle que soy yo pues", indicó el streamer.

    Tras la insistencia, la trabajadora accedió, sin imaginar que ese clip se volvería viral y desataría una avalancha de comentarios, tanto a favor como en contra, cuestionando las acciones del creador de contenido y la decisión de la joven.

    Después de que el video se difundió, el hotel decidió despedir a dos de sus colaboradores, según indicó Cristorata. Por su parte, la empresa emitió un comunicado. "Ante los hechos difundidos recientemente en redes sociales, Hotel RBB Brito informa que la situación fue evaluada de manera responsable y se tomaron las medidas correspondientes de forma inmediata", indicó el hotel a través de sus redes sociales.

    Streamer Cristorata se pronuncia sobre polémica sobre despido de dos trabajadores

    En medio de la controversia, Cristorata salió a hablar, afirmando que la escena fue planeada y que las papas no pertenecían a otro huésped, sino que eran parte del pedido de su novia cuando el personal se las llevaba a la habitación. "Era show", comentó.

    El creador de contenido también criticó la falta de comunicación por parte del hotel antes de tomar una decisión tan drástica y argumentó que se hará cargo del pago del mes de enero como un gesto de apoyo a los dos trabajadores afectados. "El hotel debió comunicarse conmigo primero. Es injusto. Yo voy a reconocerles el mes de trabajo de enero", expresó visiblemente molesto.

