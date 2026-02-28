Horóscopo de HOY, domingo 1 de marzo del 2026, con Jhan Sandoval: inicia el mes descubriendo qué te espera en el amor

¿Qué dice el horóscopo sobre tu signo? Lee las predicciones de Jhan Sandoval para hoy, domingo 1 de marzo de 2026.

Hoy, Jhan Sandoval te ofrece un horóscopo revelador que promete ofrecerte una visión clara sobre lo que te espera. En esta guía, desglosaremos las predicciones para cada signo en áreas clave como el amor, el trabajo, la salud y las finanzas. Esta información te permitirá tomar decisiones informadas y prepararte para los eventos del día. ¿Curioso por saber qué sorpresas trae el horóscopo de este domingo 1 de marzo 2026? No te pierdas nuestra cobertura completa y descubre cómo las estrellas pueden guiar tu camino hoy. ¡Sigue leyendo para obtener todas las respuestas!

Horóscopo Aries hoy (marzo 21-abril 20)

Estás en una posición muy confrontativa con esa persona que quieres. No estás dispuesto a ceder, aunque te demuestren que no tienes la razón. Es mejor tomar distancia y evitar discusiones.

Horóscopo Tauro hoy (abril 21-mayo 21)

Tienes una buena noticia. Alguien te anuncia los avances que está teniendo esa gestión que parecía tan lenta e interrumpida. En el amor, esa persona desea verte, no pongas tantos pretextos.

Horóscopo Géminis hoy (mayo 22-junio 21)

Tienes que comunicarte con esas personas que sabes tiene capacidad y la experiencia necesaria para desarrollar ese proyecto que tienes en mente. Habrá apoyo y el avance que esperas.

Horóscopo Cáncer hoy (junio 22-julio 22)

Sacrificarás tu tiempo para apoyar a una persona que pasa por momentos difíciles. Tu apoyo será desinteresado y muy valorado. En el amor, no esperes de quien no está dispuesto a brindar.

Horóscopo Leo hoy (julio 22-agosto 23)

No perderás tiempo y te dedicarás a avanzar esa actividad que sabes es rentable y te generará mayor crecimiento. En el amor, estás alejándote de esa persona y ella percibe tu indiferencia.

Horóscopo Virgo hoy (agosto 24-septiembre 23)

Te ha lastimado las palabras de quien amas, pero no es conveniente quedarte con esa herida y trata de hablar con ella. Necesitas entender qué está pasando con sus emociones y entenderla.

Horóscopo Libra hoy (septiembre 24- octubre 23)

No puedes estar agobiándote por un futuro que no ha llegado. La ansiedad no es buena consejera y necesitas apagar tu mente. Sal con amigos y toma aire, esto te ayudará a recuperar tu centro.

Horóscopo Escorpio hoy (octubre 24-noviembre 22)

Se ha resuelto un problema que parecía interminable. Ahora que todo está tomando su curso decidirás descansar y salir con las personas que amas. Un paseo al aire libre será muy satisfactorio.

Horóscopo Sagitario hoy (noviembre 23-diciembre 21)

Esa persona que se distanció volverá a escribirte. No le des tanta importancia a esta comunicación y espera más de ella para volver a confiar. Es tiempo de cuidar tus sentimientos, contrólate.

Horóscopo Capricornio hoy (diciembre 22-enero 20)

El buen ánimo te acompañará desde el inicio del día. Decidirás visitar a amigos y familiares, posiblemente asistas a un almuerzo que se extenderá hasta muy tarde. Solo evita los excesos.

Horóscopo Acuario hoy (enero 21-febrero 19)

Un familiar está teniendo un comportamiento que detona perturbación e intranquilidad interior. Toma distancia y evita cuestionar sus maneras. Su carácter podrías llevarlo a perder el control.

Horóscopo Piscis hoy (20 de febrero-marzo 20)

Conversarás con una amistad de carácter fuerte. Sus palabras serán una sacudida que te servirá a confiar nuevamente en ti y en tu capacidad. En el amor, esa persona tiene deseos de volver a verte.



Jhan Sandoval Horóscopo HOY

Jhan Sandoval se inició a la corta edad de 15 años en el mundo de la astrología y el tarotismo. Entre 2006 hasta el 2014 se formó en la Escuela de Astrología Casa XI y el Centro Astrológico de Buenos Aires, CABA. Para el 2008 se inicia como columnista del diario La República. Y desde el 2017 a la fecha, Jhan, lee en vivo el tarot todos los lunes a las 7:50 AM en el programa Señales que se transmite en el fanpage de Wapa.pe, además, en nuestra página web publica el Horóscopo semanal y predicciones cada día de la semana.

¿Qué signo soy de acuerdo a mi fecha de nacimiento?

Horóscopo de hoy de Jhan Sandoval. ¿Cuál es mi signo zodiacal?, ¿Qué signo soy según mi fecha de nacimiento? Estas y otras preguntas, aquí te proporcionamos una guía rápida basada en el cuadro de signos zodiacales. Cada signo se asocia con un periodo específico del año. Simplemente encuentra tu fecha de nacimiento en el rango correspondiente y descubre tu signo zodiacal.

Signos zodiacales por mes

Signo Zodiacal Periodo Meses Relacionados Capricornio 22 de diciembre - 19 de enero Diciembre, Enero Acuario 20 de enero - 18 de febrero Enero, Febrero Piscis 19 de febrero - 20 de marzo Febrero, Marzo Aries 21 de marzo - 19 de abril Marzo, Abril Tauro 20 de abril - 20 de mayo Abril, Mayo Géminis 21 de mayo - 20 de junio Mayo, Junio Cáncer 21 de junio - 22 de julio Junio, Julio Leo 23 de julio - 22 de agosto Julio, Agosto Virgo 23 de agosto - 22 de septiembre Agosto, Septiembre Libra 23 de septiembre - 22 de octubre Septiembre, Octubre Escorpio 23 de octubre - 21 de noviembre Octubre, Noviembre Sagitario 22 de noviembre - 21 de diciembre Noviembre, Diciembre

Horóscopo occidental, Horóscopo chino e hindú según signo zodiacal

Cuando hablamos de astrología, es importante reconocer que diferentes culturas han desarrollado sus propios sistemas de horóscopos, cada uno con sus características y simbolismos únicos. A continuación, te presentamos un cuadro comparativo que detalla los signos zodiacales del horóscopo occidental, chino e hindú, proporcionando una visión integral de cómo se interpreta la personalidad y el destino según estas tres tradiciones astrológicas.

Signo zodiacal Fechas Horóscopo occidental, Horóscopo Hindú Horóscopo Chino Acuario 20 de enero - 18 de febrero Urano / Saturno Vayu Tigre Aries 21 de marzo - 20 de abril Marte / Plutón Tejas (fuego) Dragón Cáncer 25 de junio - 22 de julio Luna Jala (agua) Cabra Capricornio 22 de diciembre - 19 de enero Saturno Prithivi Buey Escorpio 23 de octubre - 22 de noviembre Plutón / Marte Jala Cerdo Géminis 21 de mayo - 24 de junio Mercurio Vayu (aire) Caballo Leo 23 de julio - 23 de agosto Sol Tejas Mono Libra 24 de septiembre - 22 de octubre Venus Vayu Perro Piscis 19 de febrero - 20 de marzo Neptuno / Júpiter Jala Conejo Sagitario 22 de noviembre - 21 de diciembre Júpiter Tejas Rata Tauro 21 de abril - 20 de mayo Venus / Tierra Prithivi (tierra) Serpiente Virgo 24 de agosto - 23 de septiembre Mercurio Prithivi Gallo

¿Qué elemento eres según tu signo zodiacal?

La astrología, una disciplina que divide los 12 signos del zodiaco en cuatro elementos fundamentales: fuego, tierra, aire y agua, cada uno con características únicas que influyen en quienes nacen bajo su influencia.

Los signos zodiacales de fuego, como Aries, Leo y Sagitario, se distinguen por su creatividad y habilidad para percibir la realidad en su totalidad, aportando claridad en diversas circunstancias. Por otro lado, los signos zodiacales de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio, son reconocidos por su sensatez, perseverancia, organización y enfoque pragmático; la tierra simboliza lo concreto y es esencial para nuestra existencia material. Los signos zodiacales de aire, representado por Géminis, Libra y Acuario, simbolizan el movimiento y la conexión, actuando como un puente entre el cielo y la tierra. Las personas bajo estos signos son hábiles en la comunicación, la interacción social y disfrutan de la aventura. Por último, los signos zodiacales de agua, con su naturaleza fluida y adaptable, fluye constantemente y se ajusta a las circunstancias. Los signos de agua, como Cáncer, Escorpio y Piscis, se destacan por su capacidad de adaptación.

Cada signo zodiacal está asociado a un elemento que nos ayuda a comprender mejor los desafíos y oportunidades que se presentan en nuestra vida cotidiana.

