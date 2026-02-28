Ricardo Morán 'ENFURECE' con participante de 'Yo Soy' por darle REGALITO y queda ELIMINADA del programa: "Este juego de los regalos no corresponde"

El jurado de ' Yo Soy ' lamentó que la joven optara por arriesgar en una noche crucial, señalando que sus decisiones derivaron en un mal desempeño.

La más reciente gala de eliminación de 'Yo Soy' estuvo marcada por un tenso momento protagonizado por Ricardo Morán y la imitadora de Laura Pausini. Lo que comenzó como un comentario irónico terminó convirtiéndose en un fuerte llamado de atención que precedió a su salida definitiva del programa.

Ricardo Morán le da ‘jalón’ de orejas a participante de ‘Yo Soy’

Durante la devolución, Ricardo Morán reaccionó con humor a un detalle que la participante tuvo en escena, generando risas entre el público y la propia concursante. “En primer lugar, gracias, no somos malagradecidos, gracias, es un detalle muy bonito, yo no sabía que Laura Pausini tenía un emprendimiento de joyería, qué interesante dato, voy a averiguar eso de Laura Pausini”, comentó con sarcasmo causando risa en el público y en la misma participante.

Sin embargo, el tono cambió rápidamente. El jurado cuestionó las decisiones que tomó la joven durante la presentación, especialmente por apartarse de lo ensayado previamente con el equipo de producción.

“Creo, Eva María, que no has hecho cosas para ayudarte hoy día. Has hecho cosas que han perjudicado, cuando dice Jely que has tomado decisiones equivocadas, lo dice de manera amable, yo te diría que no solamente has tomado decisiones equivocadas, sino que te has saboteado”, comentó ya con un tono más serio.

El también productor enfatizó que las improvisaciones afectaron no solo su performance vocal, sino también el trabajo técnico que se prepara con anticipación para cada número.

“Todo este juego de los regalos que no corresponde, que Laura Pausini el día que venga acá no nos va a traer ningún regalo, al contrario, ella va a decir: ‘El regalo soy yo que vengo a cantarles a ustedes’ y yo diría: ‘Sí, Laura Pausini va a ser un regalo si estuviera acá algún día’, esto jamás, no existe ninguna referencia. Tú has tenido un ensayo general, en ese ensayo los amigos del equipo técnico de Latina, el director de cámara, los luminotécnicos han visto lo que ibas a hacer y han diseñado su trabajo para lucirte y lo que has hecho ahora no ha sido eso”, añadió en su posición de director del reality.

Ricardo Morán evidencia grave error en participación de imitadora de Laura Pausini

Morán fue aún más enfático al señalar que la falta de coordinación perjudicó la puesta en escena y evidenció una desconexión con el equipo técnico.

“Te has venido para acá donde no había luz, el camarógrafo no tenía luz para recibirte, has complotado además contra el trabajo de la parte técnica haciendo cosas inesperadas y no me parece que sea bueno esas cosas. Nuestros programas se ven como se ven porque se ensayan, porque hay largas horas que dedicamos y tus compañeros no van a mentir que están desde muy temprano en la mañana ensayando para que los programas que hacemos salgan bien cuando llegue el momento de confrontarnos con el público”, sostuvo.