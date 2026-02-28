Darinka Ramírez sorprendió al revelar que ha cubierto todos los gastos escolares de su hija, debido a la supuesta falta de apoyo de Jefferson Farfán .

Darinka Ramírez encendió la polémica al revelar detalles sobre los gastos escolares de su hija y la presunta ausencia de apoyo por parte de Jefferson Farfán. La influencer aseguró que ella y su pareja han asumido los pagos del nido ante el próximo inicio del año escolar. Sus declaraciones sorprendieron, especialmente por el contraste con la situación económica del exfutbolista.

Darinka Ramírez asegura que Farfán no asumió gastos del nido de su hija

Darinka Ramírez volvió a referirse públicamente a la relación que mantiene con Jefferson Farfán y dejó entrever que la comunicación entre ambos no atraviesa su mejor momento. Durante una conversación con el programa ‘Arriba mi Gente’, la influencer explicó que ha tenido que encargarse directamente de los preparativos escolares de su pequeña.

Según detalló, el inicio del año escolar está a la vuelta de la esquina y todos los pagos correspondientes ya fueron realizados. En ese contexto, sorprendió al revelar que no ha recibido consultas sobre los requerimientos de su hija.

“Ni siquiera ha preguntado qué es lo que necesita la bebe para el inicio escolar, que ya es la siguiente semana. Eh, bueno, yo ya hice el pago inicial, la matrícula, se tiene que pagar la mensualidad, sus útiles ya ha sido entregados, su uniforme, son varios pagos, ¿no?”, manifestó en su entrevista.

Ante la pregunta directa del reportero sobre si estaba asumiendo sola estos gastos, Darinka aclaró que cuenta con un respaldo importante en esta etapa personal.

“(¿Y todo eso tú has cubierto todo?) Y mi pareja, que es mi soporte ahorita”, confesó tranquilamente y aclaró que su actual relación se ha convertido en un apoyo clave en su vida diaria.

Darinka Ramírez habla sobre las visitas de Farfán a su hija

En medio de sus declaraciones, Darinka Ramírez también se refirió a la frecuencia con la que Jefferson Farfán comparte tiempo con la menor. La influencer dejó entrever que la dinámica entre ambos como padres no sería cercana ni constante.

Según explicó, no existiría una comunicación fluida respecto al bienestar diario de la pequeña. Además, señaló que los encuentros entre padre e hija no se darían con regularidad.