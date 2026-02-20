Wapa.pe
Darinka Ramírez expresó su preocupación tras la demanda de Jefferson Farfán por tenencia compartida de su hija. La influencer teme ser separada de la menor por largos períodos.

    Darinka Ramírez teme no ver a su hija | Composición: Wapa Captura de pantalla
    Darinka Ramírez se sinceró revelando su mayor preocupación al recibir una demanda en su contra por parte de Jefferson Farfán. El exfutbolista solicitó la tenencia compartida de su hija menor y un ajuste en la pensión de alimentos, lo que encendió las alarmas de la modelo, quien siento temor de lo que pueda ocurrir. ¿Cuál es la razón?

    ¿Cuál es la preocupación de Darinka Ramírez ante la demanda de Jefferson Farfán?

    En la reciente edición de 'Magaly TV, la firme', Darinka Ramírez expresó su mayor temor tras el nuevo proceso legal que inició Jefferson Farfán en su contra. Lejos de importarle un ajuste en la pensión de alimentos, la influencer expresó que siente miedo de que terminen separándola de su hija por mucho tiempo.

    “Ahorita mi tema no es los alimentos, mi tema es la preocupación de que se puedan llevar a mi hija. No saber de ella quince días o un mes, para mí es demasiado. Yo soy una mamá que está presente día a día con su hija. Ese es mi terror porque sé y conozco de quién se trata”, declaró.

    Según lo expuesto en el programa, la influencer Darinka Ramírez aseguró que la acción legal presentada por Jefferson Farfán, en la que solicita la tenencia compartida, la tomó completamente por sorpresa. De acuerdo con su relato, la medida le resulta inesperada porque, desde su perspectiva, él no tendría una participación constante en la rutina diaria de la menor.

    Asimismo, Ramírez detalló cómo interpreta el alcance de este proceso judicial y las razones por las que le genera inquietud. “Tener una tenencia compartida es que se la lleve quince días o un mes, más o menos lo que dicte el juzgado. Lo que más me tiene terror es que lamentablemente en este país a veces con el dinero se mueve todo”, comentó con sinceridad.

    Jefferson Farfán demanda a Darinka Ramírez

    Se confirmó una nueva acción legal entre Jefferson Farfán y Darinka Ramírez, relacionada con la custodia de la hija que tienen en común. El proceso, dado a conocer el jueves 19 de febrero, incluye el pedido formal de tenencia compartida de la menor.

    La solicitud ha generado sorpresa, ya que en distintas ocasiones la joven ha manifestado públicamente que el exfutbolista no mantiene una presencia constante en la vida diaria de su hija, lo que, según su versión, contrasta con el pedido de ampliar su participación en la crianza.

    Durante la emisión del programa 'Magaly TV: La Firme', una periodista informó sobre la demanda presentada. “Una demanda le ha llegada a Darinka Ramírez. Jefferson Farfán, padre de su primera hija, le ha pedido la tenencia compartida y la pretensión accesoria de variación en la forma de prestar alimentos”, señaló al inicio del espacio televisivo.

    Aunque Ramírez ha afirmado que el deportista no ve a la menor desde hace más de un mes, el proceso judicial, admitido el 13 de enero, evidenciaría que busca ejercer formalmente sus derechos como padre.

    La propia joven relató cómo se enteró de la situación legal. “De la nada llegó una asistente social donde vivía antes, hablándome sobre un tema de tenencia. A los dos días fui a averiguar qué estaba pasando y veo que estaba demandada por una tenencia compartida. No hay ningún problema si fuera un padre presente para mi hija”, admitió frente a cámaras.

