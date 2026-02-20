Jefferson Farfán inicia batalla legal por su hija: exige TENENCIA COMPARTIDA y modificar pensión a Darinka Ramírez

Darinka Ramírez expresó su preocupación por el bienestar de su hija, señalando que el ambiente en casa de Farfán no sería adecuado para una niña de 3 años.

Jefferson Farfán inició una nueva batalla legal contra Darinka Ramírez, madre de su última hija. El exfutbolista interpuso una demanda para exigir la tenencia compartida de la menor y una variación en la pensión de alimentos. Así se reveló en 'Magaly TV, la firme', donde se dieron detalles del proceso.

Jefferson Farfán demanda a Darinka Ramírez solicitando tenencia compartida

Este jueves 19 de febrero, Magaly Medina reveló en su programa que Jefferson Farfán inició un proceso legal contra Darinka Ramírez, la madre de su hija menor. “Una demanda le ha llegada a Darinka Ramírez. Jefferson Farfán, padre de su primera hija, le ha pedido la tenencia compartida y la pretención accesoria de variación en la forma de prestar alimentos”, dijo la conductora.

Si bien Darinka Ramírez acusó a la 'Foquita' de nover a su hija desde hace más de un mes, esto no sería impedimento para interponer una demanda contra la modelo y solicitar la tenencia compartida, proceso legal que se admitió el 13 de enero.

“De la nada llegó una asistente social donde vivía antes, hablándome sobre un tema de tenencia. A los dos días fui a averiguar qué estaba pasando y veo que estaba demandada por una tenencia compartida. No hay ningún problema si fuera un padre presente para mi hija”, contó Ramírez quien estuvo presente en el set de la 'Urraca'.

Dainka no dudó en expresar su miedo de que el proceso salga a favor del exjugador de fútbol, pues considera que su hija no tiene contacto con su padre y en la casa de este el ambiente no sería apropiado para una niña.

"Él no es ese padre presente, en su casa hay fiestas, no me parece que es un ambiente para mi hija. Mi miedo es por mi hija, es una niña de 3 años. No me quería pasar del colegio, siempre ha sido mezquino, tengo preocupación que se puedan llevar a mi hija”, explicó.

Darinka Ramírez acusa a Farfán de padre ausente de su hija

La influencer dejó en claro que Jefferson no es un padre presente para su hija y que solo en ocasiones especiales accede a ver a su hija. Sin embargo, la menor nunca se ha quedado a dormir en casa del exjugador.