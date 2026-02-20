Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
¡APAGÓN TOTAL! Confirman CORTE DE LUZ MASIVO el 20 y 21 de febrero por hasta 10 horas en estos DISTRITOS

Jefferson Farfán inicia batalla legal por su hija: exige TENENCIA COMPARTIDA y modificar pensión a Darinka Ramírez

Darinka Ramírez expresó su preocupación por el bienestar de su hija, señalando que el ambiente en casa de Farfán no sería adecuado para una niña de 3 años.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Jefferson Farfán inicia batalla legal por su hija: exige TENENCIA COMPARTIDA y modificar pensión a Darinka Ramírez
    Jefferson Farfán pide tenencia compartida de su hija | Composición: Wapa Captura de pantalla
    Jefferson Farfán inicia batalla legal por su hija: exige TENENCIA COMPARTIDA y modificar pensión a Darinka Ramírez

    Jefferson Farfán inició una nueva batalla legal contra Darinka Ramírez, madre de su última hija. El exfutbolista interpuso una demanda para exigir la tenencia compartida de la menor y una variación en la pensión de alimentos. Así se reveló en 'Magaly TV, la firme', donde se dieron detalles del proceso.

    wapa.pe

    PUEDES VER: ¿Aprende Farfán? Darinka Ramírez luce auto que el padre de su bebé le dio

    Jefferson Farfán demanda a Darinka Ramírez solicitando tenencia compartida

    Este jueves 19 de febrero, Magaly Medina reveló en su programa que Jefferson Farfán inició un proceso legal contra Darinka Ramírez, la madre de su hija menor. “Una demanda le ha llegada a Darinka Ramírez. Jefferson Farfán, padre de su primera hija, le ha pedido la tenencia compartida y la pretención accesoria de variación en la forma de prestar alimentos”, dijo la conductora.

    Si bien Darinka Ramírez acusó a la 'Foquita' de nover a su hija desde hace más de un mes, esto no sería impedimento para interponer una demanda contra la modelo y solicitar la tenencia compartida, proceso legal que se admitió el 13 de enero.

    “De la nada llegó una asistente social donde vivía antes, hablándome sobre un tema de tenencia. A los dos días fui a averiguar qué estaba pasando y veo que estaba demandada por una tenencia compartida. No hay ningún problema si fuera un padre presente para mi hija”, contó Ramírez quien estuvo presente en el set de la 'Urraca'.

    Dainka no dudó en expresar su miedo de que el proceso salga a favor del exjugador de fútbol, pues considera que su hija no tiene contacto con su padre y en la casa de este el ambiente no sería apropiado para una niña.

    "Él no es ese padre presente, en su casa hay fiestas, no me parece que es un ambiente para mi hija. Mi miedo es por mi hija, es una niña de 3 años. No me quería pasar del colegio, siempre ha sido mezquino, tengo preocupación que se puedan llevar a mi hija”, explicó.

    wapa.pe

    TE INTERESA: Jazmín Pinedo reacciona a 'romance' de Gino Assereto con Valentino: "Es cosa suya"

    Darinka Ramírez acusa a Farfán de padre ausente de su hija

    La influencer dejó en claro que Jefferson no es un padre presente para su hija y que solo en ocasiones especiales accede a ver a su hija. Sin embargo, la menor nunca se ha quedado a dormir en casa del exjugador.

    “No hay un régimen de visitas, es lo que le he estado pidiendo siempre mediante abogados, pero nunca quiso pactar un régimen de visitas. Solo en algunas ocasiones especiales (ha visto a su hija), pero mi hija no se ha quedado en su casa, no convive con él”, precisó.

    SOBRE EL AUTOR:
    Jefferson Farfán inicia batalla legal por su hija: exige TENENCIA COMPARTIDA y modificar pensión a Darinka Ramírez
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Lo último en Wapa

    Jazmín Pinedo reacciona a 'romance' de Gino Assereto con Valentino: "Es cosa suya"

    Madre de Youna declara en vivo que "no pasa" a Samahara Lobatón y tiene inesperada conducta tras aparente reconciliación

    Hija de Keiko DEJA el país por INESPERADO motivo tras enfrentarse a su mamá

    Jota Benz sorprende al confirmar 'romance' de Gino Assereto y Valentino: "Mi hermano encontró el amor"

    ¿Hugo García NO es el papá del bebé que espera Isabella Ladera? Revelan inesperada predicción: "Mucha confusión por parte de ella"

    Lo más vistos en Farándula

    Exponen antiguo video de Laura Spoya llamando a sus contactos para pedir ayuda con la PNP por manejar tras haber bebido

    Tula Rodríguez 'enfurece' al encontrar su departamento de playa en TERRIBLE estado tras dejarlo al cuidado de Pilar y su hija

    Fiorella Cayo dedica conmovedor mensaje a Hugo García e Isabella Ladera tras anuncio de embarazo: "Bendiciones para los 4"

    Magaly no perdona a Andrea Llosa y expone cifras reales de ráting: "Si ella fuera exitosa, seguiría aquí"

    Tepha Loza, hermana de Melissa Loza, sufre accidente y termina con llanta destrozada tras riesgosa maniobra

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;