Darinka Ramírez está a poco tiempo de dar a luz a su segunda bebé.

¿Aprende Farfán? Darinka LUCE AUTO que el padre de su bebé le dio: "Para transportar con cuidado a mi hija" | Créditos: Composición Wapa | Fuente: TikTok / Ig

¿Aprende Farfán? Darinka LUCE AUTO que el padre de su bebé le dio: "Para transportar con cuidado a mi hija" | Créditos: Composición Wapa | Fuente: TikTok / Ig

¿Padre responsable? La influencer Darinka Ramírez reveló en una de sus últimas publicaciones en TikTok que el padre de su segunda bebé se siente muy preocupado por ella y su bebé. A pesar que la empresaria ha mantenido oculta la identidad de su pareja, sí suele compartir los detalles y preocupaciones que tiene con ella.

Los seguidores de la joven se sienten contentos con los cuidados que tiene su pareja con ella ya que hace algunos meses tuvo muchos problemas con Jefferson Farfán. Recordemos que Darinka pasó por inconvenientes con el futbolista respecto a los cuidados de su primera hija, incluso se abrió una denuncia por violencia psicológica.

Darinka Ramírez luce el auto que le dio el padre de su segunda bebé

La joven madre apareció en su cuenta de TikTok dentro de un auto y dicha locación llamó la atención de una seguidora quién le pregunto si el vehículo era de ella: “¿Te compraste carro baby?” A lo que ella le respondió: “Mi novio me dio para transportar con cuidado a mi hija”.