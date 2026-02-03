Wapa.pe
¿Aprende Farfán? Darinka Ramírez luce auto que el padre de su bebé le dio

Darinka Ramírez está a poco tiempo de dar a luz a su segunda bebé. 

    ¿Padre responsable? La influencer Darinka Ramírez reveló en una de sus últimas publicaciones en TikTok que el padre de su segunda bebé se siente muy preocupado por ella y su bebé. A pesar que la empresaria ha mantenido oculta la identidad de su pareja, sí suele compartir los detalles y preocupaciones que tiene con ella.

    Los seguidores de la joven se sienten contentos con los cuidados que tiene su pareja con ella ya que hace algunos meses tuvo muchos problemas con Jefferson Farfán. Recordemos que Darinka pasó por inconvenientes con el futbolista respecto a los cuidados de su primera hija, incluso se abrió una denuncia por violencia psicológica.

    wapa.pe

    PUEDES LEER: Darinka Ramírez asombra al mostrar su pancita y expone si su bebé será hombre o mujer

    Darinka Ramírez luce el auto que le dio el padre de su segunda bebé

    La joven madre apareció en su cuenta de TikTok dentro de un auto y dicha locación llamó la atención de una seguidora quién le pregunto si el vehículo era de ella: “¿Te compraste carro baby?” A lo que ella le respondió: “Mi novio me dio para transportar con cuidado a mi hija”.

    wapa.pe

    La respuesta de Darinka tuvo más de 3 mil likes en la red social. Likes de usuarios que apoyan su nueva relación y le desean bendiciones en su segundo embarazo.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¿Aprende Farfán? Darinka Ramírez luce auto que el padre de su bebé le dio
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

