¿Pamela Franco le PROHIBÍA a Christian Domínguez tener CONTACTO con Karla Tarazona? "Un tema de respeto"

Darinka Ramírez asombra al mostrar su pancita y expone si su bebé será hombre o mujer

Tras revelar que está embarazada de su segunda bebé, Darinka Ramírez decidió compartir un hermoso momento. 

    Darinka Ramírez atraviesa uno de los momentos más felices de su vida al anunciar que está esperando un nuevo bebé. En medio de la tensión que aún mantiene con Jefferson Farfán, padre de su primera hija, la influencer sorprendió al confirmar que se encuentra nuevamente en la dulce espera. Aunque por ahora prefiere guardar en reserva la identidad del padre, poco a poco ha ido compartiendo detalles de esta nueva etapa a través de sus redes sociales.

    Darinka Ramírez revela el sexo de su próximo bebé

    Desde su cuenta oficial de TikTok, Darinka mostró con emoción cómo luce su pancita y ha venido publicando divertidos videos con mensajes llenos de optimismo, como: “Este año lo empecé embarazada, el próximo año tuneada, si Dios lo permite”.

    Sus seguidoras no tardaron en llenarla de preguntas. Si bien evita responder algunas, Ramírez decidió contar qué está esperando:

    wapa.pe

    “Es mujer. Quería la pareja pero tocó otra princesa”, respondió a una usuaria que aseguraba que el bebé sería un niño.

    wapa.pe

    PUEDES LEER: Darinka Ramírez HABLA sobre el papá de su nuevo bebé y reveló si Farfán le preguntó sobre su estado

    Otra internauta le consultó por qué decidió volver a ser madre tan pronto, a lo que Darinka contestó con sinceridad:

    “Mi hija tiene 3 años, no hay una fecha en específico para poder comenzar de nuevo, somos felices y eso es suficiente. Cada quien hace de su vida a su forma, unos se casan y otros se reconstruyen”.

    Sobre la identidad del padre de su futura hija, la influencer continúa manteniendo el misterio y solo ha dejado entrever que, llegado el momento, se sabrá quién es el hombre que conquistó su corazón.

    En cuanto a su vínculo con Farfán, todo indica que atraviesan una etapa más tranquila, aunque ambos continúan en proceso de conciliación por la pequeña que tienen en común.

    SOBRE EL AUTOR:
Brenda Quiroz
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

