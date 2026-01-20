Darinka Ramírez HABLA sobre el papá de su nuevo bebé y reveló si Farfán le preguntó sobre su estadoÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
La influencer Darinka Ramírez se alejó de los escándalos y de la farándula peruana desde que anunció que está esperando su segundo bebé, aunque no reveló la identidad de su nueva pareja. Ahora, la mamá de la última hija de Jefferson Farfán estuvo frente a las cámaras de ‘Amor y Fuego’ y sorprendió al contar algunos temas ante su avanzado embarazo.
Darinka Ramírez y su decisión de no presentar al padre de su segundo bebé
En la emisión del lunes 19 de enero de Amor y Fuego mostraron imágenes de Darinka Ramírez saliendo del concierto del ‘Conejo Malo’ con una gran sonrisa, donde respondió con mucha sinceridad. En esta ocasión, la joven empresaria afirmó que ha decidido mantener en privado la identidad de su novio, aunque sabe que en algún momento sea captada con él.
"Prefiero estar así, o sea, de hecho, que por ahí me van a grabar, pero quiero que se den las cosas tranquilas... como se ha hecho todo este tumulto con el tema de mi hija", aseguró en un principio. Cabe mencionar que comentó que mantiene los temas legales con Jefferson Farfán.
"Una vez por ahí que la ve (a su hija), pero yo ya no quiero hablar nada de ese tema... (sobre el tema de la pensión y vivienda) están viendo los temas legales que tardan mucho", comentó Darinka Ramírez y al final, se mostró tajante al ser consultada sobre si la 'Foquita' le dijo algo sobre su embarazo: "No tenemos comunicación para nada", manifestó.
Xiomy Kanashiro le responde a Darinka Ramírez
Semanas atrás, Xiomy Kanashiro optó por responder a Darinka Ramírez. La joven pareja de Farfán dejó en claro que no teme defenderse y afirmó que sus valores y crianza no le permiten hablar mal de otras mujeres.
Aun así, dejó claro su punto frente al momento que atraviesa. En su pronunciamiento, la bailarina le deseó lo mejor a Darinka y recalcó que siempre será la mamá de la hija de su pareja, a quien llama con cariño “Morchi”. También negó rotundamente que viva a expensas de alguien y destacó que trabaja desde que tenía 15 años.